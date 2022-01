Filho de Donald Trump ameaça processar os criadores da criptomoeda TrumpCoin

Não há muitas coisas que não deixem Donald Trump irritado. E parece que nem mesmo quando algo é criado em sua homenagem é bem entendido pelo ex-presidente dos EUA.

Como tal, a família de Trump descobriu agora que havia sido criada uma criptomoeda alusiva a si, com o nome TrumpCoin, durante a sua campanha eleitoral em 2016. Mas não gostaram da 'brincadeira' e ameaçaram agora processar os criadores da moeda.

TrumpCoin irrita a família do ex-presidente dos EUA

Em 2016, durante a campanha eleitoral, foi criada a criptomoeda TrumpCoin, como uma homenagem àquele que foi depois o eleito como presidente dos Estados Unidos da América.

Mas só agora Trump e a sua família descobriram esta moeda digital e não estão nada contentes. Como tal, ameaçaram mesmo os criadores da criptomoeda com um processo.

Eric Trump, filho do ex-presidente dos EUA, partilhou uma publicação na sua conta oficial do Twitter onde indica que teve conhecimento de que se estaria a promover uma criptomoeda designada TrumpCoin. Mas esclarece que a moeda nada tem a ver com a família Trump e adianta que não foi autorizada a sua utilização e que não são afiliados do grupo. Para além disso frisa ainda que serão tomadas medidas legais.

A TrumpCoin é uma criptomoeda semelhante a outras criadas por 'piada', como a Dogecoin ou a Shiba Inu. De acordo com o CoinMarketCap, as negociações começaram mesmo no ano da sua criação e a moeda vale atualmente 0,2063 euros.

Em circulação encontram-se 6,604,387.32 TrumpCoins, no momento em que este artigo foi escrito.

Depois do tweet de Eric Trump, a conta oficial do Twitter da TrumpCoin também confirmou que, de facto, o projeto não está relacionado com a família do polémico político. Além disso, a equipa indica que se encontra em conversações com o filho de Trump como forma de esclarecer toda a situação.

Para já ainda não há mais novidades, mas vamos ficar atentos a novos desenvolvimentos sobre este assunto.