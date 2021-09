Estátua do criador da bitcoin erguida na Hungria

Que a criptomoeda tem reunido muitos adeptos já tínhamos percebido. Contudo, foi inesperado que um grupo de entusiastas da bitcoin quisesse erguer uma estátua ao criador anónimo da moeda criptográfica. Essa estátua existe, agora, na Hungria e homenageia Satoshi Nakamoto.

Curiosamente, o busto foi pago com moeda corrente.

Foi no Graphishop Park, em Budapeste, capital da Hungria, que um grupo de entusiastas da bitcoin ergueu uma estátua de bronze em homenagem ao criador da criptomoeda. A estátua é dedicada ao fundador anónimo da bitcoin, conhecido pelo pseudónimo de Satoshi Nakamoto.

O conceito de bitcoin foi mencionado, pela primeira vez, em 2008, num livro escrito por um anónimo que se assumiu com o pseudónimo Satoshi Nakamoto – ainda que não seja claro se o nome representa um único indivíduo ou um grupo de pessoas. Na altura, o livro esboçou a tecnologia que viria a estar associada à criptomoeda, que foi lançada no ano seguinte (2009).

Pensamos em Satoshi como o pai fundador de toda a indústria de moedas criptográficas […] Ele criou a bitcoin, criou a tecnologia da blockchain, ele é o deus do nosso mercado.

Disse Andras Gyorfi, editor da Kripto Akadémia e impulsionador do projeto da estátua, em Budapeste, acrescentando que a estátua foi erguida para “aumentar a sensibilização face à blockchain e às moedas criptográficas”.

Embora a identidade do(s) criador(es) da bitcoin seja ainda um mistério, a estátua de bronze consiste num busto de uma pessoa vestida com um hooddie com o logótipo da bitcoin gravado. O rosto foi esculpido com traços vagos e imprecisos, por forma a representar o anonimato de Satoshi Nakamoto, além de ser ligeiramente espelhado, para permitir que quem se aproxima vê o seu reflexo.

Segundo Gyorfi, esta é a primeira estátua erguida em homenagem ao criador da bitcoin. Além disso, revelou que os responsáveis pelo projeto da estátua convidaram Satoshi Nakamoto, mas ninguém na multidão que se juntou para a inaugurar se assumiu como o fundador da criptomoeda. Para a estátua, os responsáveis angariaram cerca de 10.000 dólares em moeda criptográfica para financiar a estátua.