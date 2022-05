Criptomoeda Ethereum regista o menor valor desde julho de 2021

As criptomoedas são um tema popular que já praticamente todas as pessoas do mundo conhecem ou, pelo menos, já ouviram falar. No entanto este é um mercado bastante instável, e os valores que as moedas digitais apresentam neste momento podem já não ser os mesmos que apresentam amanhã.

Desta forma, as informações recentes indicam que o valor da criptomoeda Ethereum já está abaixo dos 2 mil euros. E este número é o menor registado desde o mês de julho de 2021.

Valor da Ethereum continua a cair

A Ethereum é uma das principais e mais populares criptomoedas em todo o mundo, depois, claro está, do Bitcoin. No entanto a ETH não está a passar por uma boa fase e mantem um registo de diversas quedas na sua valorização.

De acordo com os dados que podemos observar através da plataforma CoinMarketCap nesta quinta-feira (12), a moeda digital vale atualmente 1.872,97 euros (valor apurado no momento em que escrevo este artigo). E esta é a primeira vez que a Ethereum atinge um valor tão baixo, desde o mês de julho de 2021, altura em que o pico registava o valor de 4.159,73 euros.

A diferença entre o valor atual e a média do valor apresentado nas últimas 24 horas ronda os 13%. No entanto, tal não será de admirar uma vez que quem conhece este mercado sabe que o mesmo é bastante volátil.

O Bitcoin também apresenta uma queda, valendo atualmente 27.751,13 euros, quando no final de março valia 42.915,61 euros e a 11 de setembro de 2021 a valorização atingiu o recorde de 57.791,6 euros. Pode ver o panorama atual do preço do BTC na tabela seguinte.

Os especialistas indicam que os motivos para esta descida estão relacionados com a tendência mundial do aumento da inflação e do preço dos combustíveis. Para além disso, as preocupações relativamente a uma possível recessão económica também terão algum impacto nesta realidade.

Por outro lado é referido que a queda do valor das criptomoedas se justifica com o facto de muitos investidores estarem a vender as suas participações, enquanto procuram realizar investimentos mais seguros, menos instáveis e que dependam menos da especulação.

Já investiu em Ethereum?