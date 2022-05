O mercado do streaming tem estado ao rubro, com as grandes empresas, com o Netflix, HBO ou o Disney+, a enfrentarem novos desafios, em especial no que toca a manter os seus clientes. A concorrência aumenta e isso reflete-se de imediato.

Assim, o foco tem sido em manter os clientes e se possível angariar novos. As ideias parecem estar definidas e o Disney+ parece ser o próximo a aderir a uma fórmula que poderá ser de sucesso. Falamos das assinaturas com publicidade presente.

Os relatórios trimestrais das grandes empresas de streaming têm mostrado resultados contraditórios. Se por um lado o Netflix está a perder utilizadores, por outro o Disney+ cresceu muito e é já uma alternativa neste mercado cada vez mais competitivo.

Para crescer e ganhar ainda mais utilizadores, as alternativas parecem muito claras. É necessário encontrar planos mais baratos e que satisfaçam os utilizadores, o que poderá ser complicado e quase impossível de conseguir sem um compromisso.

O Netflix já deu a entender que irá em breve implementar uma solução que recorre a publicidade, algo que muitos parecem dispostos a aceitar. Naturalmente que não deverá ser o único a seguir esse passo e agora há mais um que dá a entender ir tomar o mesmo caminho.

A cheaper ad-supported tier for Disney+ will be launched by the end of the year. pic.twitter.com/ShnLhjrvok — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 11, 2022

Do que é revelado, também o Disney+ deverá ter no seu catálogo uma proposta que assentará na apresentação de publicidade. Ainda não existe uma data para a chegada desta nova modalidade, mas tudo aponta para que deva chegar perto do final deste ano.

O Disney+ já tinha dado a entender que deveria aplicar algumas restrições, ainda que de forma muito discreta. Há poucos dias esteve a questionar os seus utilizadores para a razão para a partilha de contas.

Esta poderá ser a forma mais simples do Disney+ conseguir criar uma proposta mais acessível aos utilizadores. Ao apresentar publicidade reduz os custos e mantém a qualidade no seu serviço de streaming.