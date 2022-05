A Meta tem procurado tornar o WhatsApp mais simples de usar. Tem apostado em novas funcionalidades na sua interface para os utilizadores poderem retirar ainda mais deste serviço, sem terem de navegar em demasia.

Para mostrar isso mesmo, o WhatsApp está agora a testar uma novidade. Vai permitir aos utilizadores encontrarem as suas conversas preferidas, numa simples pesquisa e que estará acessível de forma muito simples e rápida.

Meta quer melhorar o seu serviço de mensagens

Têm sido muitas as novidades que a Meta trouxe ao WhatsApp. A sua ideia é tornar ainda melhor um dos serviços de mensagens mais usados na Internet, cativando os utilizadores e tornando-o verdadeiramente multi-plataforma.

Para dar continuidade a este fluxo de novas funcionalidades, o WhatsApp está agora a testar uma melhoria que vai trazer para a sua interface. Esta irá permitir encontrar as conversas de forma simples, rápida e direta, sem qualquer complicação e filtros mais difíceis.

Filtrar para encontrar o essencial

Para facilitar a sua utilização, estes filtros vão estar pré-definidos e acessíveis na interface principal do WhatsApp. Assim, será possível separar estas pesquisas por filtros que se separam em mensagens por ler, contactos, outros contactos e grupos.

Apesar de as imagens apresentadas estarem a mostrar estas opções na versão desktop, é sabido que são se vai ficar por aqui. O WhatsApp vai trazer esta opção também para as restantes versões, em especial no iOS e no Android. A versão Web será certamente abrangida com esta melhoria.

WhatsApp fica ainda mais simples de usar

O que se vê agora é algo muito similar ao que já existe no WhatsApp Business e que está já a ser usado nesta versão. Ao mesmo tempo, será mais um extra para os filtros que já existem, para encontrar imagens, vídeos, áudios, links e documentos.

Tal como acontece sempre nestes casos, o WhatsApp irá desenvolver esta novidade internamente, sem a revelar de forma total. Após isso será mostrado nas versões beta, para mais tarde ser disponibilizado a todos os utilizadores deste serviço de mensagens.