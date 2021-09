Bitcoin e o futuro do iGaming

Os fãs de apostas online – o também chamado iGaming – têm notado uma evolução acelerada deste tipo de plataformas ao longo das décadas. A diversificação dos tipos de jogos, das formas de acesso e dos meios de pagamento incluídos tem sido notória, tal como tem sido notória a gradual subida de qualidade dos serviços prestados.

O futuro do iGaming incluirá seguramente uma nova tendência: a aceitação de Bitcoin como meio de pagamento e depósito.

A Bitcoin foi desenhada para se tornar uma moeda livremente aceite por pessoas individuais e coletivas em todo o mundo. Pouco mais de uma década depois do seu lançamento, é certo que ainda não alcançou tal aspiração. Por outro lado, é largamente aceite enquanto ativo de investimento financeiro, ao nível de outras divisas ou de ativos tradicionais como ações ou commodities. Gradualmente, o seu papel enquanto moeda de troca – ao nível das divisas tradicionais – vai crescendo.

Naturalmente, enquanto moeda "eletrónica", a Bitcoin é vocacionada para ser adotada em primeiro lugar por serviços prestados puramente na internet, como é o caso das plataformas de casino na Internet.

Quão populares são os casinos Bitcoin comparados com os outros métodos de depósito

Em diversos países os casinos que aceitam Bitcoin, ou "casinos Bitcoin", começam a tomar a dianteira em termos de preferências dos clientes. Uma percentagem considerável de utilizadores de plataformas de iGaming são também utilizadores de criptomoedas, com a Bitcoin à cabeça uma vez que foi a primeira e é a mais importante das criptomoedas. Para estes utilizadores, o facto de o casino aceitar depósitos e pagar prémios de jogo em criptomoeda é naturalmente relevante.

Quais são as projeções para o futuro?

Dado o crescimento paulatino da utilização das criptomoedas em geral, e do Bitocin em particular, é de esperar que a disponibilidade de casinos Bitcoin confiáveis seja cada vez maior. As plataformas de casino tendem a ir ao encontro das preferências dos seus clientes, em todos os requisitos: variedade de jogos (incluindo a diversidade de empresas fornecedoras de software), qualidade do serviço de apoio ao cliente, disponibilidade em ambiente mobile, bónus e promoções, etc. Os métodos de pagamento são um fator determinante na captação e fidelização de clientes. Muitas pessoas, quando se sentem confortáveis com determinado meio de enviar e receber dinheiro, estão menos disponíveis para experimentar serviços online que não lhes permitam usar o meio da sua preferência.

De resto, a Bitcoin está a fazer o seu caminho em termos de aceitação geral, indo além do seu papel ainda inicial (mais enquanto ativo de investimento financeiro do que de efetiva moeda de troca). Prova disso é o facto de se ter tornado, em 2021 e pela primeira vez, moeda de curso legal num país: a república de El Salvador, na América Central.

Portugal: casinos mantêm os métodos tradicionais

Todavia, a nova tendência de criptopagamentos em casinos online ainda não chegou a Portugal. Os casinos online a operar legalmente, com licença outorgada pelo SRIJ (Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos), ainda não aderiram às criptomoedas enquanto método de pagamento.

Os meios de pagamento apresentados na generalidade dos casinos portugueses mantêm-se os mais tradicionais. Praticamente todos permitem fazer depósitos através de cartão bancário (nomeadamente cartão de crédito) e levantamentos por transferência. O depósito por multibanco está muito difundido e algumas plataformas já incluem o MB Way.

Mas é de esperar, porém, que se comecem a ver opções de depósitos e levantamentos por criptomoedas num futuro próximo. Não só porque as plataformas atuais estarão atentas às novas “trends” e desenvolvimentos em termos de pagamentos (como se vê pela gradual aceitação do MB Way), mas também porque se espera que novos “players” venham a aderir. O mercado português do jogo online tem-se desenvolvido de forma consistente desde a publicação do Regime Jurídico do Jogo e Apostas Online em 2015, e prevê-se que novas plataformas de casino, nacionais ou de origem estrangeira, venham por sua vez a obter o necessário licenciamento junto do SRIJ.

Quais são as vantagens e os riscos de jogar em casinos Bitcoin?

Os casinos Bitcoin não diferem grandemente dos restantes em termos das suas características gerais. Os jogadores podem contar com sites otimizados para mobile, aplicações descarregáveis para Android e iPhone, bónus de boas-vindas para novos jogadores e promoções regulares para clientes habituais, possibilidade de escolha entre slot machines e jogos de mesa (roleta, blackjack, bacará, etc.), e muito mais. Qualquer guia de alta qualidade para casinos Bitcoin ajudá-los-á na sua escolha. A vantagem reside, sem dúvida, na possibilidade de aplicar o criptodinheiro neste serviço sem que seja necessário fazer transferências em euros ou noutras divisas.

Quantos aos riscos de jogar em casinos Bitcoin, não são diferentes dos de jogar em plataformas que não aceitem criptomoeda; o jogador deve sempre consultar as licenças de utilização apresentadas pelo casino e verificar a credibilidade da plataforma, independentemente de o casino aceitar Bitcoin ou não. A própria moeda pode estar sujeita a flutuações mas, mais uma vez, esse não é um risco exclusivo dos casinos online – é um risco inerente ao próprio ato de investir em criptomoeda, e os utilizadores de Bitcoin, só pelo facto de o serem, já estarão bem cientes dele.

Espera-se, portanto, que em breve seja possível jogar nos casinos em Portugal com Bitcoin e levantar prémios nesta criptomoeda. Aguardemos os próximos desenvolvimentos.