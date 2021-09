Atenção: Ministério Público e PJ alertam para burla com MB WAY

Atenção com o e-mail com referência ao MB WAY! Os esquemas de burla com recurso ao MB WAY não são propriamente uma novidade em Portugal. Aliás, no nosso país, a taxa de burlas com a utilização do MB WAY é altíssima.

O Ministério Público e a PJ alertam recentemente para um e-mail que anda a circular com o objetivo de roubar dinheiro aos utilizadores via MB WAY. Saiba do que se trata.

E-mail de burla com MB WAY vem também com nome da PJ e SIBS

No âmbito da sua atividade preventiva, a Polícia Judiciária divulgou um alerta. Segundo a autoridade, está a circular um e-mail cujo objetivo é o “phishing” de dados, e que utiliza de forma ilegal o nome da Polícia Judiciária, da SIBS e associa também a marca MBWAY.

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

A Policia Judiciária informa que a mensagem com referência ao MB WAY está a ser massivamente divulgada. Para não ser vítima de “Phishing”, nesta caso usando como isco o MB WAY, a Policia Judiciaria recomenda: