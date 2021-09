Samsung passa a ter serviço de atendimento língua gestual portuguesa

A Samsung Electrónica Portuguesa e a Zonadvanced anunciaram uma parceria com o objetivo de ampliar o apoio ao cliente aos consumidores com deficiência auditiva e, assim, melhorar a sua acessibilidade a todo o tipo de informação da Samsung e dos seus produtos.

O serviço de atendimento em língua gestual portuguesa já está disponível e é feito via Skype.

A colaboração entre a Samsung e a Zonadvanced irá concretizar-se através do serviço de apoio ao cliente da Samsung. Irá assim oferecer atendimento e suporte técnico em língua gestual portuguesa (LGP) para surdos das 9h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira, via online. Desta forma, a Samsung torna-se o primeiro fabricante dedicado à eletrónica de consumo a oferecer esta solução pioneira, inovadora e benéfica para este público.

Os consumidores e clientes Samsung passam então a ter acesso ao serviço de atendimento em língua gestual portuguesa, disponibilizado pela Serviin, coincidindo com o mês em que se assinala a Semana Internacional dos Surdos.

O acesso a este serviço é simples: no website da Samsung Portugal o cliente encontrará uma página com todas as informações sobre o serviço, identificado também pela presença do logótipo “Acessibilidade em LGP” a simbolizar este serviço.

O consumidor, através de uma videochamada via Skype com um intérprete de língua gestual portuguesa, estará em contacto com um assistente Samsung preparado para responder a diversas informações – desde suporte técnico, pedidos de assistência, especificações de equipamentos, garantias, entre outros. O cliente poderá ainda encontrar no site da Samsung uma secção de Q&A, destinada a responder às perguntas mais frequentes sobre este serviço.

A Samsung passa, assim, a integrar a lista de parceiros do Portal do Cidadão Surdo, através do qual também poderá consultar como aceder ao serviço. De acordo com os dados referidos no Portal do Cidadão Surdo, em Portugal a comunidade surda representa cerca de 120 mil pessoas com algum grau de perda auditiva.

Este novo serviço de consultoria em língua gestual portuguesa complementará o nosso apoio ao cliente, promovendo o acesso da comunidade surda ao suporte técnico e às informações e serviços sobre os nossos produtos. É com orgulho que olhamos para este passo dado no sentido de uma maior proximidade ao utilizador Samsung, com vista a entregar a nossa promessa de tecnologia com propósito. É mais uma prova de que a Samsung é mais do que uma marca de tecnologia, procurando sempre dar um contributo positivo à sociedade em geral, de forma a promover a acessibilidade e a inclusão. É apenas um passo adicional num caminho que a empresa continuará a percorrer de forma a melhorar ainda mais a qualidade do atendimento e suporte ao Cliente, continuando a expandir-se para outras áreas.

| Disse Cláudia Rodrigues, Head of Marketing & Communications da Samsung Portugal.