Já há uma escola com 5G em Portugal! Saiba onde fica

Como temos vindo a acompanhar, o 5G ainda não é uma realidade em Portugal do ponto de vista comercial. No entanto, as operadoras têm vindo a disponibilizar esta tecnologia de comunicação de quinta-geração em vários locais.

Hoje a NOS deu a conhecer a primeira escola com 5G em Portugal. Saiba onde fica.

A NOS apresentou hoje a Primeira Escola 5G do país - a Escola Secundária João Gonçalves Zarco, em Matosinhos. Esta Escola, reconhecida e premiada internacionalmente pelo seu caminho de inovação, está agora dotada da mais avançada rede de comunicações móveis, para que toda a comunidade escolar possa, desde já, começar a tirar partido da tecnologia que promete revolucionar todos os setores críticos da sociedade, revelou a operadora em comunicado.

Com recurso a uma solução de Realidade Virtual sobre 5G, os alunos da turma de Ciências e Tecnologias do 12º ano, fizeram uma visita de estudo virtual ao Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, em Lisboa, situado a mais de 300 km da escola. Nesta experiência puderam visitar e interagir, de forma imersiva e quase real, com os conteúdos da exposição da Sala Explora do Pavilhão do Conhecimento, através de um robot equipado com uma câmara 360º, controlado remotamente pelos alunos.

5G abre portas a uma educação de maior proximidade

O 5G abre portas às melhores práticas de ensino associadas a este novo paradigma tecnológico, através de metodologias colaborativas e de formatos interativos, virtuais e assistidos, que permitem uma aprendizagem mais fácil, estimulante e enriquecedora.

Democratização do acesso às ferramentas digitais - a massificação de aulas virtuais permitirá reduzir barreiras física e económicas, com conteúdos lecionados e acompanhados à distância, que passam a estar acessíveis a todos. As escolas estarão cada vez menos limitadas pelo espaço e pelo tempo e a quinta geração de comunicações móveis é preponderante para acelerar esta tendência.

- a massificação de aulas virtuais permitirá reduzir barreiras física e económicas, com conteúdos lecionados e acompanhados à distância, que passam a estar acessíveis a todos. As escolas estarão cada vez menos limitadas pelo espaço e pelo tempo e a quinta geração de comunicações móveis é preponderante para acelerar esta tendência. Conectividade no ambiente e comunidade escolar – o 5G irá permitir um acesso aos conteúdos educativos cada vez mais imediato. Atualmente, são necessários muitos minutos, e por vezes horas, para descarregar vídeos em alta definição. Com as velocidades do 5G bastarão alguns segundos para descarregar um vídeo HD ou fazer streaming de vídeo 8K.

– o 5G irá permitir um acesso aos conteúdos educativos cada vez mais imediato. Atualmente, são necessários muitos minutos, e por vezes horas, para descarregar vídeos em alta definição. Com as velocidades do 5G bastarão alguns segundos para descarregar um vídeo HD ou fazer streaming de vídeo 8K. Modernização dos métodos de ensino - a velocidade do 5G aliada à sua quase nula latência vai potenciar a utilização de tecnologias como a realidade virtual e aumentada, possibilitando experiências de aprendizagem in loco ou remotas acompanhadas e com elevada qualidade e nível de interação. O acesso imediato a recursos multimédia combinado com as novas tecnologias vai proporcionar experiências imersivas como é o caso das visitas de estudo virtuais.

- a velocidade do 5G aliada à sua quase nula latência vai potenciar a utilização de tecnologias como a realidade virtual e aumentada, possibilitando experiências de aprendizagem in loco ou remotas acompanhadas e com elevada qualidade e nível de interação. O acesso imediato a recursos multimédia combinado com as novas tecnologias vai proporcionar experiências imersivas como é o caso das visitas de estudo virtuais. Desmaterialização dos recursos e literacia digital – a evolução da tecnologia permitirá promover a digitalização dos conteúdos didáticos e processos de ensino e avaliação, estimulando uma educação mais inovadora e reforçando a aprendizagem de competências digitais essenciais.

