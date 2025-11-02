Novidades PlayStation Plus para o mês de novembro

Eis que chegou o penúltimo mês do ano o que significa que o Natal se aproxima a passos largos. Tendo já as prendas do sapatinho debaixo de olho, que tal experimentar um destes jogos que chegam agora ao Playstation Plus como hipótese? Venham conhecer quais os jogos que chegam agora ao catálogo de jogos.

Com efeito, o Natal aproxima-se rapidamente e poderá estar aqui uma boa oportunidade para escolher um jogo para oferecer como prenda. Isto, pois a Sony revelou recentemente quais os jogos que entram no catálogo de todos os níveis de subscrição do Playstation Plus em novembro.

É já a partir da próxima terça-feira, dia 4 de novembro que os próximos jogos estarão disponíveis para quem tenha uma subscrição válida do serviço, claro. Convém referir ainda que os jogos estarão disponíveis até ao próximo dia 1 de dezembro.

Stray

De realçar que Stray, disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5, é um jogo de aventura felina na terceira pessoa que se passa nos detalhados becos iluminados por neon de uma cibercidade decadente e nos sombrios ambientes de seu submundo.

EA SPORTS WRC 24

Já EA SPORTS WRC 24, que estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 5, é uma experiência de rali, onde os jogadores poderão descobrir novas e emocionantes localizações, o Rali Tet da Letónia e o 80º Rali Orlen da Polónia. Além disso, poderão ainda conduzir os mais recentes veículos de alto rendimento, incluindo o Ford Fiesta Rally3 Evo e o Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID '24.

Totally Accurate Battle Simulator

Por outro lado, em Totally Accurate Battle Simulator, que também estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5, estes poderão assistir a lutas em simulações feitas com o sistema de física mais flexível já criado.

Packs exclusivos do PlayStation Plus (Essential - Extra - Premium)

Por outro lado, o PlayStation Plus oferece também aos utilizadores, a possibilidade de obter pacotes de conteúdos, visuais e objetos exclusivos através da PlayStation Store, sem custos adicionais, para jogos gratuitos como o Roblox, Fortnite, Rocket League, Fall Guys ou Call of Duty: Warzone, entre outros.