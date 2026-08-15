Battlefield 6 x Top Gun: novos caças e modo Carrier Strike

Há cerca de três semanas, a Electronic Arts e os Battlefield Studios levantaram o véu sobre a Temporada 4 de Battlefield 6 e revelaram uma das suas principais apostas: uma colaboração oficial com Top Gun (ver aqui). Agora foi revelado um vídeo mais aprofundado sobre esta parceria. Venham vê-lo.

Na altura, ficaram conhecidos os contornos desta parceria e algumas das novidades que chegariam ao jogo. Agora, com a chegada da atualização marcada para 18 de agosto, é altura de conhecer em maior detalhe aquilo que esta colaboração tem realmente para oferecer.

Os Battlefield Studios e a Electronic Arts lançaram o trailer oficial de Battlefield 6 x Top Gun, acompanhado por um vídeo de análise aprofundada no qual elementos da equipa de desenvolvimento mostram o trabalho realizado para transportar a identidade cinematográfica de Top Gun para o universo de Battlefield. O resultado promete colocar os combates aéreos no centro das atenções, sem esquecer a escala de guerra que caracteriza a série.

Entre as principais novidades encontram-se dois novos aviões de combate de dois lugares: o F-74A Seacat e o F/A-81F Super Spectre. Estes aparelhos introduzem uma nova dimensão ao combate aéreo, exigindo uma maior coordenação entre os jogadores que ocupam os diferentes lugares da aeronave. O F-74A Seacat destaca-se ainda pelas suas asas de geometria variável, enquanto o Super Spectre aposta numa configuração preparada para combates aéreos intensos.

A atualização vai também recuperar um dos mapas mais emblemáticos da história da série. Wake Island regressa a Battlefield 6 numa versão reconstruída para tirar partido das atuais possibilidades técnicas e da escala do jogo, permitindo combinar confrontos terrestres, navais e aéreos. A sua presença ganha ainda maior importância devido ao novo modo Carrier Strike.

Neste modo, duas equipas entram numa batalha de larga escala com um objetivo particularmente ambicioso: destruir o porta-aviões adversário. Para o conseguir, será necessário conquistar setores, mobilizar veículos e criar oportunidades para atacar a frota inimiga, numa experiência que pretende juntar precisamente os três elementos que definem esta fase de Battlefield 6: combate terrestre, guerra naval e aviação.

A vertente aérea recebe ainda outro destaque através de Gauntlet: Fighter Sweep, uma experiência integrada em Battlefield REDSEC e dedicada exclusivamente aos combates entre caças. Aqui, o objetivo passa por demonstrar quem é o melhor piloto, numa sucessão de confrontos aéreos que procura reproduzir a intensidade e o espetáculo associados a Top Gun.

A ligação ao universo cinematográfico não ficará, naturalmente, limitada aos aviões. Os jogadores poderão assumir o papel de personagens conhecidas de Top Gun: Maverick, incluindo Bradley "Rooster" Bradshaw, Robert "Bob" Floyd e Solomon "Warlock" Bates. Mais interessante ainda, as personagens contam com as vozes dos próprios atores que lhes dão vida no cinema: Miles Teller, Lewis Pullman e Charles Parnell.

A colaboração surge assim como a concretização daquilo que a Electronic Arts e os Battlefield Studios tinham prometido quando anunciaram a Temporada 4. Na altura, a parceria com Top Gun era apresentada como uma das grandes novidades de uma temporada que introduziu também a guerra naval, o enorme mapa Tsuru Reef e o novo sistema de ondas dinâmicas. Agora, o novo trailer e o vídeo de análise permitem perceber melhor como essas ideias se vão cruzar com o combate aéreo inspirado no universo cinematográfico.

E há ainda um detalhe importante: o conteúdo da colaboração Top Gun chega a 18 de agosto como parte da atualização da Temporada 4, juntamente com o regresso de Wake Island. A temporada continuará depois com a fase Tidal Strike, prevista para 15 de setembro.

Para quem acompanhou o anúncio da Temporada 4, esta nova apresentação representa, portanto, o passo seguinte: já não estamos apenas perante uma colaboração anunciada no papel, mas perante uma demonstração concreta daquilo que Battlefield 6 x Top Gun pretende oferecer. Entre caças de dois lugares, batalhas pela conquista de porta-aviões, combates exclusivamente aéreos e o regresso de Wake Island, a atualização promete transformar os céus de Battlefield 6 num dos principais palcos de batalha a partir de 18 de agosto.