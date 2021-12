Quando falamos em criptomoedas, o nosso pensamento foca-se sobretudo nos Bitcoins, que são as moedas digitais mais valiosas e populares da atualidade. No entanto não é novidade para ninguém que este mercado está cada vez mais recheado com outras opções, quer para iniciantes, quer para quem já domina algo sobre o assunto.

Desta forma, hoje vamos falar sobre as 5 criptomoedas que geraram polémica em 2021.

As 5 criptomoedas que causaram polémica em 2021

Cada vez se fala mais nas criptomoedas, e os utilizadores começam a procurar saber mais informações para ver se é ou não viável arriscarem e investirem neste mercado. Há algumas moedas mais populares do que outras, e outras também se tornam conhecidas devido a algumas características que não são assim tão comuns, mas que chamam a atenção.

Neste sentido, o site TecMundo recolheu algumas das criptomoedas que causaram mais polémica neste ano de 2021 que está quase no fim. Vamos conhecê-las.

Atari Token

Atari Token (ATRI) é uma criptomoeda baseada na popular Ethereum (ETH). Mas, tal como o próprio nome indica, pertence à Atari Chain LTD, que é uma subsidiária da gigante criadora de videojogos.

Mas a moeda esteve já envolvida nalgumas polémicas, e uma delas está relacionada com o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, que a promoveu nas suas redes sociais após o valor da mesma cair mais de 500%.

Atualmente, de acordo com o CoinMarketCap, a Atari Token vale 0,05124 euros.

Squid Game

Squid Game (SQUID) já é um nome que praticamente todos conhecem ou ouviram falar. A peculiar série da Netflix deu origem a uma criptomoeda não menos polémica. A moeda foi lançada por apenas alguns cêntimos, mas chegou a valer cerca de 3 mil dólares. No entanto, logo depois, sofreu uma queda abrupta, e foi aí que os investidores perceberam que haviam sido vítimas de um golpe financeiro.

Neste momento, a criptomoeda Squid Game vale 0.06342 euros.

Flokinomics

Alguns utilizadores, atentos aos irreverentes tweets de Elon Musk sobre a DogeCoin, criaram a moeda Flokinomics (FLOKIN), inspirada no animal de estimação do CEO da Tesla que se chama Floki.

Este criptomoeda foi criada em outubro e valorizou quase 2000% num curto espaço de tempo. De acordo com a CoinMarketCap, Flokinomics vale agora 0.0006002 euros.

Omicron

Este é um nome que associamos de imediato à nova variante da COVID-19. No entanto o que muitos não sabiam é que também havia uma criptomoeda com esse nome. Assim, praticamente depois da descoberta da variante, a moeda Omicron (OMIC) valorizou cerca de 10 vezes mais, tendo chegado a valer 560 euros no final de novembro.

Neste momento já desvalorizou e tem um preço atual de 22.79 euros.

Shiba Inu

Shiba Inu (SHIB) foi lançada em agosto de 2020 e já conseguiu crescer mais de 90.112.600%. Esta é mais uma moeda rival da DogeCoin e inspirada nas publicações do CEO da Tesla. A popularidade da mesma cresceu significativamente devido aos vários memes e polémicas que a envolviam.

Atualmente Shiba Inu vale 0.00003228 euros, mas já chegou a valer 0.00006899 euros.

Já investiu nalguma destas criptomoedas?