APUs AMD Ryzen conseguem até 28% mais desempenho com Linux 5.16

Há agora novas informações importantes para os utilizadores dos APUs AMD Ryzen. Segundo o que foi referido, estes equipamentos conseguem obter até 28% mais desempenho com Linux 5.16.

Estes detalhes foram conseguidos através de alguns testes e quem tiver um computador portátil com um AMD Ryzen, poderá conferir e usufruir destas melhorias já a partir do dia 6 de janeiro de 2022.

AMD Ryzen com mais 28% de desempenho com Linux 5.16

De acordo com as informações, o Linux 5.16 traz consigo melhorias de desempenho significativas para os utilizadores que tenham um portátil com APU AMD Ryzen. Para quem não sabe, APU é a designação dada a chips que integram os processadores (CPU) e as placas gráficas (GPU). As siglas significam Accelerated Processing Unit, ou Unidade de Processamento Acelerado.

Estas melhorias foram feitas nos drivers do kernel AMDGPYU e os dados mostram que em jogos como o Xonotic, foi obtido um desempenho 28% superior comparativamente ao Linux 5.15.10 com build Mesa 22.0-dev.

Mais concretamente, um AMD Ryzen 5 5500U para portáteis pode conseguir uma melhoria de desempenho de até 14% no benchmark GLmarkl 2 e no Xonotic. Contudo, o aumento do desempenho médio, consoante o APU, concentra-se entre os 5% e os 10% após a atualização de kernel.

Assim sendo, se tiver um computador portátil com Linux e equipado com um AMD Ryzen, poderá ter acesso a todas estas melhorias já a partir do próximo dia 6 de janeiro.

De acordo com as afirmações no site Phoronix:

Esta melhoria com o Linux 5.16 foi fascinante e surgiu de forma inesperada. O Linux 5.16 tem muitos recursos novos, incluindo melhorias no driver do kernel AMDGPU, mas esse aprimoramento nos gráficos Radeon Vega foi uma surpresa, já que não houve um anúncio da otimização e o suporte gráfico Vega neste estágio está bastante maduro. Também pode ser uma combinação de melhorias relacionadas à CPU com o Linux 5.16. Tenho testado o Linux 5.16 Git há várias semanas e não vi isso em sistemas com gráficos Radeon dedicados enquanto que ao longo das férias testei mais portáteis e desktops para compreender melhor o quão difundida é essa melhoria.

Tem algum portátil com APU AMD Ryzen e Linux? Então esteja atento às melhorias que estão quase a chegar.