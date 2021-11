Omicron: Criptomoeda com nome da variante do SARS-COV-2… disparou

Por estes dias a palavra "Ómicron" tem ganho enorme tração no mundo online e não só. Estamos a falar da nova variante do vírus SARS-COV-2 que provoca a doença da COVID-19. No entanto, Omicron é também o nome de uma criptomoeda!

De acordo com informações recentes, a criptomoeda Omicron disparou mais de 800%.

A variante Ómicron do coronavírus tem um grande número de mutações genéticas, algumas das quais preocupantes, e dados sugerem um risco acrescido de reinfeção por comparação com outras variantes do virus SARS-CoV-2. Na Europa já há vários casos, sendo que em Portugal foram identificados até ao momento 13 casos, associados à equipa do Belenenses.

Omicron - a criptomoeda com nome de vírus

De acordo com o site crypto.com, a criptomoeda Omicron valorizou mais de 800% nos últimos dias. Na sexta-feira feira a criptomoeda valia 65 dólares (cerca de 58 euros) tendo alcançado os 633 dólares (560 euros) ao início da manhã desta segunda-feira.

Sobre esta moeda digital pouco se sabe, mas percebe-se facilmente o porquê da sua popularidade.

Do que é revelado, a Omicron, é projeto baseado em títulos de yield farming, construído com a tecnologia de escalabilidade da Ethereum chamada Arbitrum. Este ativo, com o código OMIC, não tem nenhuma relação com a nova variante do vírus. A criptomoeda foi criada em 8 de novembro deste ano e é listada exclusivamente na bolsa asiática SushiSwap.