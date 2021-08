Virgin Galactic reabre venda de bilhetes para viagens ao espaço

A bordo de uma cápsula da Virgin Galactic, Richard Branson fez história por voar até ao espaço, abrindo-o a qualquer pessoa que possa pagar. Após o sucesso do voo, em julho, a empresa já reabriu a venda de bilhetes para os próximos passeios.

Como era de esperar, continuarão a não ser viagens para todas as carteiras.

Na apresentação dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2021, a Virgin Galactic anunciou a reabertura da venda de bilhetes para as suas viagens espaciais. A empresa espera que o sucesso do voo de estreia, que aconteceu em julho, garanta o sucesso das reservas.

Estando o valor mais barato nos 450.000 dólares, entende-se que as viagens não serão para qualquer pessoa. Apesar do preço que cada lugar representa, a Virgin Galactic revelou que, a 30 de junho, já tinham cerca de 600 “futuros astronautas”.

As empresas aeroespaciais privadas têm feito significativos progressos, aproximando o mundo das viagens espaciais comerciais. Aparentemente, muitos são os indivíduos financeiramente capazes e dispostos a pagar o que for preciso para fazer parte do fenómeno.

No caso da Virgin Galactic, estes progressos incluíram também a aprovação, pela Administração Federal de Aviação (FAA), para expandir a licença de lançamento, que permitirá que a empresa leve os seus clientes ao espaço.

Virgin Galactic terá pacotes de viagens

A Virgin Galactic disponibilizará três alternativas aos clientes. Ou seja, estes poderão escolher entre comprar um bilhete único, vários pacotes – para casais, família ou amigos – e o voo inteiro. Em todos os casos, o preço por lugar será de 450.000 dólares.

Apesar da reabertura da venda de bilhetes, a Virgin Galactic tem já uma lista de clientes que garantiram o seu lugar anteriormente e, por isso, ser-lhes-á dada prioridade. O próximo voo terá lugar no final de setembro e levará até ao espaço membros a Força Aérea italiana e servirá, segundo a empresa, para gerar receitas.

De acordo com a CNBC, haverá uma pausa, em 2022, para a manutenção da infraestrutura. Posteriormente, será realizado um voo de teste e, depois disso, em 2025, começarão as viagens daqueles que tenham a sua viagem comprada.