Veículos elétricos ou a combustão: quais têm manutenção mais cara?

Depois de sabermos que os veículos elétricos poluem menos que veículos a combustão, dados de uma empresa de análise sugeriram recentemente que os veículos elétricos são mais caros de manter, embora o custo de manutenção se torne mais barato quanto mais tempo utilizados.

Uma nova análise utiliza o Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron e Jaguar I-PACE.

Os engenheiros são frequentemente rápidos a atribuir despesas de serviço de altos valores devido à falta de opções do proprietário nos automóveis da nova geração. Além disso, os engenheiros afirmam que, com o intuito de proteger a propriedade intelectual, os fabricantes de veículos elétricos são capazes de empurrar faturas inflacionadas para pequenas reparações. E parece que, por agora, os veículos elétricos custam realmente um pouco mais.

Milhões de veículos elétricos e a combustão analisados

Numa última análise, a avaliação dos custos de manutenção mais elevados não veio de relatórios pontuais, mas sim depois de ter sido feita uma análise de 19 milhões de veículos entre os anos 2016 e 2021.

Uma empresa de análise utiliza a aprendizagem de máquinas e metodologia de previsão para antecipar e acelerar as decisões sobre o desempenho do produto, do mercado e do financeiro. A empresa divulgou os dados da sua análise, que afirmava que manter um veículo elétrico é cerca de duas vezes mais caro após três meses de posse do que um veículo movido a combustível.

A empresa afirma que a manutenção de um veículo elétrico ainda é cara após um ano, mas é apenas 1,6 vezes mais cara nesse momento. Uma vez que os fabricantes de veículos elétricos tratam todos os serviços durante o primeiro ano como parte da sua garantia, os clientes não sentem realmente o peso de manter um veículo elétrico.

Dando detalhes sobre modelos específicos, a empresa disse que o Ford Mustang Mach-E, que recentemente estabeleceu um recorde mundial, foi o mais rentável durante o período de três meses de propriedade. O seu custo de serviço foi de 80€ por veículo, muito inferior ao do segundo colocado Audi e-tron com um custo de serviço de 311€ por veículo. O custo do Porsche Taycan foi de 567€ por veículo, enquanto os serviços da Jaguar I-Pace foram fixados em 709€.

E quanto à mão-de-obra?

Fornecendo detalhes sobre a sua análise, a empresa disse que, uma vez que a indústria de VE ainda estava numa "fase de lançamento", os técnicos de serviço estavam a gastar o dobro do tempo a diagnosticar problemas e 1,5 vezes mais tempo a resolvê-los, do que fariam com um carro convencional. Isto estava a levar a um aumento de 1,3 vezes nos custos de mão-de-obra.

A maioria dos problemas estava relacionada com a cablagem ou o carregamento, enquanto os veículos elétricos também se deparavam com problemas de rodas que podiam ser atribuídos ao peso dos carros devido aos conjuntos de baterias que transportavam.