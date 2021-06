Virgin Galactic já pode levar turistas para o espaço

Se a Terra já não for suficiente para umas férias, saiba que estão a crescer as agências que têm como objetivo alargar os horizontes, indo além do céu. Desta vez, a Virgin Galactic garantiu uma licença que lhe permitirá levar turistas ao espaço.

A autorização foi concedida pela Federal Aviation Administration dos Estados Unidos.

Na sequência do voo de teste da VSS Unity, em maio, a Federal Aviation Administration (FAA) dos Estados Unidos da América atualizou a licença de transporte espacial concedida em 2016. Esta expansão abre caminho para o início dos voos espaciais turísticos. Agora, a Virgin Galactic obteve luz verde para levar turistas para o espaço.

Segundo a Virgin Galactic, esta atualização histórica valida o programa de testes metódicos levados a cabo pela empresa, a par dos criteriosos métodos de verificação exigidos pela FAA, que incluem 29 componentes.

Estamos incrivelmente satisfeitos com os resultados do nosso mais recente voo de teste, que alcançou os nossos objetivos declarados de teste de voo.

Disse o CEO da Virgin Galactic, Michael Colglazier, num comunicado de imprensa.

Esta atualização da licença pela FAA dos Estados Unidos, a Vrign Galactic está autorizada a lançar o seu primeiro voo tripulado. Este que, a acontecer brevemente, será um dos passos cruciais antes da primeira missão de turismo espacial, em 2022.

Virgin Galactic em missão

Apesar de estar tudo a correr bem, a Virgin Galactic atravessou algumas dificuldades em cumprir as etapas que havia planeado. Isto, porque, no final do ano passado, teve problemas com o motor do foguetão SpaceShipTwo e, mais tarde, em fevereiro deste ano, suspendeu temporariamente o seu programa de testes para inspeções adicionais. Contudo, o teste de 22 de maio parece ter arrebatado esses entraves. Portanto, a empresa está novamente otimista relativamente ao futuro dos voos espaciais.

A nova licença levará à execução de três voos de teste adicionais que serão utilizados para avaliar os sistemas e protocolos de controlo da nave espacial com passageiros a bordo.

A corrida ao espaço está cada vez mais renhida…

