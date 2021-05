Vinho que passou mais de um ano em órbita na ISS vai ser leiloado

Em novembro de 2019, foram enviadas para a órbita da Terra 12 garrafas de vinho. Depois de uma estadia de 14 meses na Estação Espacial Internacional, o vinho regressou com o sabor ligeiramente alterado. Contudo, não será um problema para aqueles que vão participar no leilão de uma das garrafas com história.

Embora tenha sido avaliada em 10.000 dólares, há quem acredite que um entusiasta poderia pagar até um milhão de dólares para rechear a sua garrafeira com ela.

Vinho espacial “amadurecido num ambiente único”

Aparentemente, a Estação Espacial Internacional (ISS) não recebe apenas astronautas. Em novembro de 2019, recebeu 12 garrafas de vinho que, com uma visita de 14 meses, viram o seu valor disparar. Afinal, embora não sejam do Porto, envelheceram de uma forma diferenciada.

Dentro das garrafas viajou um vinho francês chamado Petrus 2000, que é apreciado pelos especialistas como tendo um sabor “delicioso”. Depois de mais de um ano na ISS, os mesmos dizem que permanece assim, embora tenha regressado com o sabor subtilmente alterado.

Originalmente avaliada em 10.000 dólares, a garrafa espacial vai ser posta à venda na Christie’s. Ali, os funcionários acreditam que um entusiasta poderá pagar até um milhão de dólares por ela. Isto, porque, conforme explicou o diretor internacional do departamento de vinhos e bebidas da Christie’s, Tim Tiptree, o vinho foi “amadurecido num ambiente único” de gravidade próxima de zero.

A Christie’s vai organizar um leilão privado para o Petrus 2000 espacial, e oferecerá uma garrafa da mesma colheita para que o dono final possa comparar. Além disso, será entregue juntamente com um decantador, copos e um saca-rolhas esculpido a partir de um meteorito.

Sabor da Terra mais jovem e do espaço mais aromático

Os investigadores enviaram as 12 garrafas para a órbita da Terra, de modo a apurar a compreensão do processo de envelhecimento, fermentação e bolhas do vinho. Mais do que isso, esperavam descobrir mais sobre o potencial da agricultura extraterrestre.

Sobre a escolha do Petrus 2000 para a experiência, Tiptree disse que “é apenas um vinho muito harmonioso que tem a capacidade de envelhecer soberbamente”. Além disso, referiu que é conhecido pela sua complexidade e que tem sabores de cereja preta, caixa de cigarros e couro.

De forma a perceber o impacto da viagem, em março, foi realizada uma prova cega, no Institute for Wine and Vine Research, em França, na qual 12 peritos compararam o vinho espacial e um outro da mesma colheita que havia permanecido numa cave. Depois, um perito descreveu que o segundo tinha um sabor mais jovem, ao passo que o primeiro era “mais suave e mais aromático”.

Para já, as restantes 11 garrafas espaciais não têm destino e permanecem por encetar. De acordo com Tiptree, “este vinho durará mais duas ou três décadas, pelo menos”.