Haverá vida extraterrestre? Possivelmente estamos a procurar nos locais errados

E se a prova de vida extraterrestre não estiver num único planeta… mas num padrão escondido entre vários? Um novo estudo sugere que a chave pode estar em identificar “famílias” de planetas demasiado semelhantes para serem coincidência.

Planetas estranhamente semelhantes podem ser um sinal de vida alienígena. Cientistas que procuram vida para lá da Terra costumam escutar sinais de rádio não naturais vindos do espaço ou analisar a luz refletida de planetas distantes para perceber a composição das suas atmosferas.

No entanto, uma nova abordagem apresentada a 15 de abril de 2026 por investigadores no Japão propõe algo diferente: procurar sinais de vida em grupos de planetas que partilham características invulgarmente parecidas.

Uma assinatura mais robusta de vida

Os métodos atuais, baseados em biossinais, sinais químicos ou físicos de vida, ou tecnossinais, indícios de tecnologia alienígena, podem ser ambíguos.

Assim, uma assinatura detetada num conjunto de planetas será, segundo os investigadores, muito mais convincente do que uma deteção isolada.

O novo modelo indica que, se a vida conseguir propagar-se entre planetas e alterar propriedades observáveis, essa alteração conjunta pode constituir uma evidência sólida, com menor probabilidade de falsos positivos.

Vamos falar de panspermia e terraformação

Exato. Vamos usar os termos corretos. Os astrónomos usam o termo panspermia para descrever a possível disseminação de vida entre planetas.

Já a transformação de um planeta para o tornar habitável chama-se terraformação. Microrganismos transportados, por exemplo, após o impacto de um asteroide, podem alterar naturalmente a atmosfera de um planeta.

Por outro lado, uma civilização avançada poderia fazê-lo de forma artificial. A própria humanidade já equaciona, há décadas, a possibilidade de terraformar Marte.

O estudo foi conduzido por Harrison B. Smith, do Earth-Life Science Institute do Institute of Science Tokyo, e por Lana Sinapayen, associada ao Sony Computer Science Laboratories e ao National Institute for Basic Biology, no Japão.

Os resultados foram publicados na revista científica The Astrophysical Journal a 9 de abril de 2026.

Our paper on detecting terraformed planets is finally published: doi.org/10.3847/1538... Context: we wanted a method to detect life in the universe that does not depend on any particular chemistry or hyperspecific definitions of life 1/n #Astrobiology #ALife [image or embed] — Lana Sinapayen (@sinalana.eurosky.social) 10 de abril de 2026 às 02:21

Uma abordagem “agnóstica”

Os investigadores adotam aquilo a que chamam uma abordagem agnóstica, ou seja, não dependente de hipóteses específicas sobre a natureza da vida extraterrestre. O objetivo é ultrapassar as limitações das deteções em planetas individuais.

Biossinais simples podem gerar falsos positivos, enquanto tecnossinais, embora mais robustos, partem de pressupostos fortes sobre o tipo de vida que os produziria. Assim, a nova abordagem procura padrões de vida distribuídos por vários planetas em simultâneo, analisando semelhanças nas suas propriedades observáveis.

Este método parte da ideia de que a vida pode propagar-se naturalmente entre planetas próximos, através da panspermia, e deixar uma marca comum. Essas semelhanças, combinadas com a proximidade espacial, podem ser detetadas estatisticamente.

Uma definição ampla de vida

Lana Sinapayen explicou que o objetivo foi criar um método que não dependa de uma definição restrita de vida. A abordagem baseia-se num conceito simples: a vida replica-se e sofre mutações.

Se uma forma de vida chegar a um novo planeta e sobreviver, tenderá a alterar o ambiente, tornando-o mais semelhante ao planeta de origem. Um exemplo simples é o papel das árvores na produção de oxigénio na Terra.

A questão central colocada pelos investigadores foi direta: mesmo sem saber se um planeta tem vida, será possível detetar se vários planetas parecem estar relacionados?

As simulações indicam que sim, em determinadas condições, com elevada certeza e sem falsos positivos.

Em resumo...

O estudo propõe que alguns planetas possam estar ligados por uma espécie de “linhagem”, onde a vida se replica e se espalha, criando mundos com características semelhantes e próximos entre si.

Ao analisar estes padrões, cruzando posição no espaço e propriedades físicas, os cientistas conseguem identificar grupos de planetas com maior probabilidade de albergar vida.

Mais do que procurar sinais isolados, esta abordagem foca-se no impacto coletivo da vida, que pode alterar ambientes à escala planetária. Assim, mesmo formas de vida muito diferentes das da Terra poderão deixar uma assinatura comum e detetável no universo.