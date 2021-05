As Colónias, projeto português sobre o Ultramar

Encontra-se em desenvolvimento, por uma equipa de estudantes portuguesa, a Placeholder Games, As Colónias. Trata-se de um título com uma temática bastante interessante que aborda as antigas colónias portuguesas em África, mas sob uma perspetiva diferente.

Venham conhecer mais sobre As Colónias.

Em desenvolvimento para PC, pela Placeholder Games, As Colónias é um titulo baseado em eventos reais do período da Guerra Colonial portuguesa, que se estendeu de 1961 a 1974.

Apresentando-se com uma forte componente narrativa, onde as histórias se sobrepõem à ação, o jogo decorre em Angola, algures na década de 60 do século passado.

Em As Colónias, o jogador interpreta uma enfermeira num hospital de campanha que vai acompanhando as atrocidades da guerra e, através do contacto com os soldados aí internados, vai conhecendo mais sobre as suas vidas e o momento em que foram feridos. Através dessas recordações o jogador vai poder, através dos olhos dos soldados, reviver esses momentos.

No intervalo desses momentos, existe todo um hospital de campanha para ser explorado e muitos outros personagens interessantes para encontrar e descobrir.

Uma nota importante, e que faz todo o sentido que assim seja, é o facto de os diálogos serem todos em português.

As missões apresentadas no jogo baseiam-se em acontecimentos verídicos da Guerra Colonial. Ao invés de ter um foco no combate ou na ação, este título focar-se-á nos aspetos mais humanos deste conflito, em situações quotidianas, e como os combatentes que foram forçados a lutar reagiam à tragédia que se desenrolava ao seu redor.

O jogo procura ainda prestar atenção à fidelidade dos elementos representados, desde a música a tocar nos rádios aos veículos e uniformes utilizados.

Segundo os Placeholder Games, o jogo tenta “criar uma história convincente que irá permitir aos jogadores, conhecer um pouco mais sobre a Guerra Colonial portuguesa, assim como os seus efeitos (físicos e psicológicos) de que lá esteve.“