Veja a Terra e a Via Láctea nesta imagem espantosa

O astronauta Don Pettit captou esta imagem espantosa a partir da Estação Espacial Internacional em 29 de janeiro de 2025. A Terra à direita e a galáxia da Via Láctea à distância.

A Via Láctea e a Terra

Numa imagem de cortar a respiração, o astronauta Don Pettit, a bordo da Estação Espacial Internacional, captou a Terra e a nossa galáxia Via Láctea a 29 de janeiro de 2025.

Pettit utilizou definições de baixa luminosidade e de longa duração para realçar as estrelas e as nuvens de gás da Via Láctea, com o brilho do sol nascente a iluminar o limbo da Terra.

Nesta imagem, a estação espacial estava a 265 milhas (426 km) acima do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile.

Outra imagem recente da Via Láctea e da Terra

Aqui está outra grande imagem que Don Pettit partilhou na sua página do Reddit em 24 de fevereiro de 2025.

Também apresenta a Terra e a distante Via Láctea, mas desta vez vemos a aurora a iluminar o limbo da Terra.

Pettit descreveu a imagem:

Exposição temporal usando o meu localizador sideral orbital do veículo Dragon Crew 9. Esta imagem mostra vistas do horizonte da Via Láctea, do brilho atmosférico, da aurora e do sol que está prestes a nascer sobre um Oceano Pacífico nublado. ... A emissão azul-púrpura é normalmente observada durante a fase de órbita do nascer e do pôr do sol. ... Tenho o cuidado de ajustar a cor para que as cores naturais sejam apresentadas de forma realista. (Desprezo os ajustes de cor exagerados).

Astronauta e fotógrafo Don Pettit

Don Pettit é um tesouro nacional. O astronauta de 69 anos do Oregon está na sua terceira estadia de longa duração a bordo da Estação Espacial Internacional. E tem tirado imagens absolutamente icónicas a partir da cúpula da estação espacial e das janelas das cápsulas da tripulação Dragon.

Em 2012, Pettit tirou a primeira imagem de Vénus a transitar pelo Sol a partir do espaço. Mais recentemente, está a captar imagens de auroras, rastos de estrelas, cometas e muito mais.

Pode ver mais das suas fantásticas imagens nesta página do Reddit.

Imagens da Terra vistas do espaço

Gosta de ver imagens da Terra vistas do espaço? Então faça este teste!

Veja quantas cidades consegue identificar a partir de imagens que os astronautas tiraram da Estação Espacial Internacional.

Em resumo, o astronauta Don Pettit captou esta vista deslumbrante da Terra e da Via Láctea a partir da Estação Espacial Internacional em 29 de janeiro de 2025.