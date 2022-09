Uma lua há muito perdida pode ser responsável pelos anéis de Saturno

Saturno é um dos planetas mais deslumbrantes do nosso Sistema Solar. Os seus belos anéis fazem-no sobressair de praticamente todos os outros planetas que chamam a nossa região do espaço de lar. Esta beleza, e estes anéis, há muito que parecem quase místicos para os astrónomos. E para muitos, esses mesmos anéis têm permanecido um mistério. Contudo, uma nova investigação pode ter descoberto como apareceram os incríveis anéis que fascinam quem contempla o planeta.

Segundo os resultados da investigação, a origem dos anéis de Saturno é uma lua perdida há muito tempo.

Uma lua que desapareceu

Até agora, descobrimos 82 luas em órbita de Saturno. Mas, um novo estudo de um grupo de investigadores afirma que poderá ter havido 83 luas. Além disso, é esta 83.ª lua que pode ser responsável pela origem dos anéis de Saturno.

Investigações anteriores sobre o espetacular planeta mostraram que os anéis de Saturno têm apenas cerca de 100 milhões de anos de idade, muito mais novos do que o próprio planeta. Embora este possa ser um tema de muitos debates, este novo estudo publicado na revista Science diz que o envelhecimento destes anéis poderia estar ligado a um evento de há cerca de 160 milhões de anos.

Lua que se aproximou de mais do gigante Saturno

Os investigadores afirmam que uma 83.ª lua tornou-se instável, e a sua órbita oscilou demasiado perto de Saturno. Quando isso aconteceu, a lua experimentou aquilo a que os investigadores chamam um "encontro de pastoreio", e a lua foi despedaçada. Enquanto o gigante gasoso teria engolido grande parte da massa e material da lua, uma pequena percentagem da mesma provavelmente permaneceu, atuando como a origem dos anéis de Saturno.

É uma ideia intrigante e apenas uma das muitas explicações possíveis. Para descobrir esta possibilidade, os investigadores dizem que utilizaram a modelação por computador transmitida em medições recolhidas em 2017. A missão Cassini da NASA tinha acabado de terminar um período de 13 anos explorando Saturno e as suas luas, recolhendo mais informação sobre o gigante do gás do que nunca.

Mas os investigadores dizem que a teoria da lua perdida não é apenas uma possibilidade para a origem dos anéis de Saturno. Pode também lançar alguma luz sobre duas outras características intrigantes: Saturno é conhecido pela sua invulgar inclinação e pela estranha órbita que Titã, uma das luas de Saturno, agora segue. Anteriormente, os cientistas acreditavam que Neptuno, o planeta vizinho de Saturno, era o responsável pela sua inclinação.

Contudo, a perda desta lua, a que os investigadores chamaram Chrysalis, poderia tê-los levado a deixar Saturno com a sua atual inclinação. Se esta teoria da lua há muito perdida é ou não a verdadeira origem dos anéis de Saturno, não é claro. Ainda assim, é uma hipótese interessante, e talvez mais investigação e observações por naves espaciais como James Webb poderiam ajudar a fornecer mais provas para a provar ou refutar.

