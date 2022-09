GKD Mini Plus: uma pequena consola portátil parecida ao Game Boy

O setor dos jogos eletrónicos sempre foi um dos que maior sucesso tem ao longo dos anos no mundo tecnológico. E se tem estado atento às mais recentes notícias, já deve então ter reparado que ultimamente têm sido apresentadas e lançadas novas consolas de marcas menos conhecidas do público em geral.

E hoje trazemos mais um desses modelos, nomeadamente a consola GKD Mini Plus, um equipamento com design retro de pequenas dimensões e com muitas semelhanças com o clássico Game Boy.

Consola GKD Mini Plus

A empresa GKD apresentou oficialmente a sua nova consola Mini Plus, que conta com um design retro e que se destina a todos os jogadores que são sobretudo adeptos de jogos antigos no formato 4:3. Mas ao olharmos com atenção para esta consola, conseguimos perceber algumas parecenças com o popular Game Boy.

A GKD Mini Plus conta com um ecrã de 3,5 polegadas e resolução de 640 x 480 pixeis, o que se traduz no clássico ecrã em formato quadrado. Portanto, esta é mais uma opção ideal para quem gosta de jogos clássicos e mais antigos, no sentido em que não terá problemas no processo de redimensionamento do ecrã. E relativamente aos jogos, aqui pode jogar títulos de outras consolas como Game Boy Advance, Nintendo 64 ou PSP.

Esta consola conta com duas variantes que importa desde já assinalar as diferenças. O modelo GKD Mini Plus normal tem menores dimensões e pode ser expandido através de joysticks que se acoplam à consola. E o modelo GKD Mini Plus Clássico, que é praticamente igual ao anterior, mas já conta com esses botões de joystick incorporados diretamente no hardware.

Estas novas consolas trazem um sistema Rockchip RK3566 que consiste em quatro processadores ARM Cortex-A55 a uma frequência de 1,8 GHz. Os gráficos ficam a cargo da GPU Mali-G52 com 1 GB de RAM.

Contam com uma bateria com uma capacidade de 3.000 mAh, Bluetooth, Wi-Fi, dois leitores de cartão microSD e uma porta USB-C para carregar a bateria e transferir dados.

Ambas as variantes da consola retro GKD Mini Plus vão contar com o sistema operativo Linux através da distribuição JELOS.

Para já, ainda não foi divulgado o preço e a data de lançamento do modelo GKD Mini Plus Clássico. Já a versão normal poderá no momento ser comprada na China por 469 yuans, algo como 67 euros.