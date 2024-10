Um asteroide colossal ferveu os oceanos e fez algo inesperado

Enormes asteroides, ou pedaços de objetos antigos, já atingiram planetas no sistema solar instável e os cientistas descobriram anteriormente provas de que um objeto particularmente monstruoso atingiu o nosso planeta há cerca de 3,26 mil milhões de anos.

A Terra teve um passado violento

Tinha 50 a 200 vezes o tamanho do asteroide que matou os dinossauros. Fez ferver os oceanos, provocou a escuridão global durante anos ou décadas e desencadeou tsunamis inimagináveis (com milhares de metros de profundidade) que destruíram os fundos marinhos costeiros.

Mas, mesmo assim, a nova investigação mostra que a vida primitiva encontrou uma forma de prosperar.

Pensamos em eventos de impacto como sendo desastrosos para a vida. Mas o que este estudo realça é que estes impactos podem ter sido benéficos para a vida, especialmente no início, e podem ter permitido que a vida florescesse.

Disse Nadja Drabon, uma cientista da Terra e dos planetas da Universidade de Harvard que liderou o estudo, num comunicado.

O caos já reinou na Terra

A investigação sobre este acontecimento dramático, conhecido como o impacto do meteorito “S2”, foi recentemente publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Os cientistas suspeitam que o impacto deixou para trás uma cratera monstruosa com cerca de 487 quilómetros de largura e criou formações rochosas que permanecem expostas até hoje na África do Sul - com sinais reveladores da antiga colisão.

Neste estudo, Drabon e a sua equipa examinaram de perto as camadas desta rocha antiga, recolhendo mais de 200 amostras de 5 metros abaixo da camada de retorno (de detritos que caem para a Terra) e até 8 metros acima deste manto de material de impacto.

Os autores escreveram que as camadas pós-impacto mostraram “mudanças significativas” na sua formação e composição, incluindo um aumento notável de ferro e de minerais ricos em ferro chamados “siderites”.

Os sideritos formam-se frequentemente em ambientes onde os micróbios utilizam o ferro como fonte de energia, o que significa que mostram áreas onde os micróbios provavelmente floresceram - mesmo quando muitos organismos primitivos que necessitavam de luz solar encontraram a sua morte.

O tsunami, o aquecimento atmosférico e a escuridão teriam provavelmente dizimado os micróbios fototróficos na coluna de água pouco profunda. No entanto, a biosfera terá recuperado rapidamente e, a médio prazo, o aumento dos nutrientes e do ferro terá facilitado a proliferação de micróbios, especialmente de micróbios que reciclam o ferro.

Escreveram os autores.

O gráfico abaixo mostra como o grande tsunami fez subir o ferro nos mares aquecidos, permitindo-lhe circular até à superfície.

Os micróbios mastigadores de ferro exploraram esta recompensa.

A: Mostra o ambiente da Terra antes do impacto, com vida fotossintética verde à superfície e ferro (Fe2+) nas profundezas do oceano.

Mostra o ambiente da Terra antes do impacto, com vida fotossintética verde à superfície e ferro (Fe2+) nas profundezas do oceano. B: Os mares da Terra estão agitados logo após o impacto, com o ferro a misturar-se por toda a coluna de água à medida que grandes tsunamis se propagam pela água.

Os mares da Terra estão agitados logo após o impacto, com o ferro a misturar-se por toda a coluna de água à medida que grandes tsunamis se propagam pela água. C: O oceano em ebulição sofre evaporação e os nutrientes da terra atingida pelo tsunami fluem para o mar.

O oceano em ebulição sofre evaporação e os nutrientes da terra atingida pelo tsunami fluem para o mar. D: O ferro no oceano (proveniente da circulação oceânica, do próprio impactador e da erosão), juntamente com os nutrientes (como o fósforo) provenientes da terra, alimentam uma grande atividade microbiana na coluna de água e, possivelmente, também florescem em massa na superfície do oceano.

O ferro no oceano (proveniente da circulação oceânica, do próprio impactador e da erosão), juntamente com os nutrientes (como o fósforo) provenientes da terra, alimentam uma grande atividade microbiana na coluna de água e, possivelmente, também florescem em massa na superfície do oceano. E: Eventualmente, o ambiente, talvez milhares de anos mais tarde, regressa ao seu estado anterior ao impacto.

Os geocientistas vão continuar a investigar o passado distante - e por vezes violento - da Terra a partir desta região rochosa na África do Sul, chamada Barberton Greenstone Belt.