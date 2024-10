É já amanhã que a hora vai mudar.Esta mudança existe há mais de 100 anos. Começou durante a Primeira Guerra Mundial com o objetivo de se poupar energia. Mas sabia que a mudança de hora origina mais acidentes?

É já na madrugada deste domingo que a hora vai mudar. Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, às 2:00 da manhã atrasamos o relógio 60 minutos, passando para a 1:00 da manhã. Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 01h00 da madrugada de domingo, passando para as 00h00.

Quando se fala em mudança de hora é comum falar-se em saúde e também em acidentes. A Sky News está a alertar os condutores do Reino Unido para terem cuidado por causa do que aconteceu na mesma altura do ano passado. Segundo o relatório da The AA, a maior Associação de automóveis no Reino Unido, o número de acidentes subiu 11% após a mudança de hora em 2023. Este resultado é uma comparação com a média das duas semanas anteriores.

De acordo com as informações, a "culpa" é da hora do nascer do Sol. Há condutores que conduzem às 6h da manhã, mas a essa hora não há sol, algo que muda com a mudança de hora. No ano passado, 27 britânicos morreram e outros 2.363 ficaram feridas em acidentes onde a visão de um condutor foi afetada pelo “sol ofuscante”.