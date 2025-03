Subtilmente, estamos a poluir os nossos oceanos com este produto…

Apesar de parecer inofensivo, há um produto importante que tem estado a poluir os oceanos. Segundo os investigadores, as consequências das substâncias químicas presentes nos protetores solares são desconhecidas.

Os protetores solares são parte aconselhada e integrante dos cuidados pessoais. Contudo, os especialistas estão preocupados com as substâncias químicas que estes produtos libertam.

Aliás, um novo estudo do Laboratório Marinho de Plymouth e da Universidade de Plymouth concluiu que essas substâncias estão cada vez mais presentes no oceano, apesar de o seu impacto na vida marinha não ser totalmente compreendido.

Esta revisão realça a gama incompreensível de produtos químicos derivados de protetores solares que sabemos serem libertados nos ambientes marinhos costeiros e demonstra que a nossa compreensão dos efeitos destes compostos tóxicos nos organismos marinhos é surpreendentemente limitada.

Afirmou Frances Hopkins, coaturoa do estudo e biogeoquímica marinha do Laboratório Marinho de Plymouth.

Por que motivo estes químicos podem ser tóxicos para os oceanos?

Os protetores solares utilizam filtros UV - orgânicos (de base química) ou inorgânicos (de base mineral) - para absorver ou dispersar os raios ultravioleta.

Além dos protetores solares, esses filtros são adicionados a vários artigos, incluindo champôs, hidratantes, batons, plásticos, borracha, tinta e cimento, ajudando a protegê-los dos danos solares.

Inevitavelmente, os estilos de vida modernos enviam estes químicos para os ambientes marinhos através da exposição direta e indireta.

A exposição direta ocorre quando as pessoas que nadam ou mergulham transportam a água carregada de protetor solar da sua pele diretamente para o mar.

Por sua vez, a exposição indireta ocorre quando os resíduos são lavados durante os duches, a lavagem das toalhas e até através da urina.

Mais, as águas residuais recicladas desempenham um papel importante, uma vez que algumas práticas agrícolas utilizam água tratada ou lamas, que podem depositar contaminantes do filtro UV no solo e, eventualmente, escorrer para os rios e para a costa.

De facto, o tratamento tradicional das águas residuais não consegue eliminar eficazmente muitos produtos químicos dos filtros UV. Os dados mostram a presença de filtros UV orgânicos em 95% dos efluentes de águas residuais e em 86% das águas de superfície em todo o mundo.

Estes filtros foram encontrados não só em zonas de praia muito frequentadas por turistas, mas, também, em regiões remotas como a Antártida e o Ártico. Isto reforça o seu alcance generalizado.

Há cada vez mais quantidades e variedades de protetores solares a entrar no ambiente, e os contaminantes ocorrem em todas as combinações possíveis. É, por isso, imperativo que compreendamos o seu potencial de bioacumulação ao longo da cadeia alimentar e os mecanismos através dos quais atuam a nível molecular e celular, isoladamente e em combinação com outros fatores de stress.

Esclareceu Awadhesh Jha, autor sénior do estudo, e professor de toxicologia genética e ecotoxicologia na Universidade de Plymouth.

Um único protetor solar pode conter entre três a oito compostos de filtros UV, que representam até 15% da massa do produto. Os filtros orgânicos - existem até 55 tipos diferentes - funcionam através da absorção da radiação UV, enquanto os filtros inorgânicos, como o dióxido de titânio e o óxido de zinco, refletem-na.

Uma vez que cada composto tem propriedades, toxicidades e solubilidades diferentes, os esforços para compreender o comportamento destes produtos químicos no oceano tornam-se mais complexos.

Investigadores apelam à ação política

O estudo, publicado na revista Marine Pollution Bulletin, envolveu uma análise de mais de 110 publicações relacionadas com protetores solares, filtros UV e respetivos impactos ecológicos ou toxicológicos.

Os investigadores observam que pelo menos 25% dos filtros UV de um protetor solar são eliminados durante o banho e que, numa única praia movimentada, podem ser depositados na água até 35 quilos de protetor solar por dia.

Estamos essencialmente sentados numa bomba-relógio. É crucial ter cautela na introdução de novas substâncias, uma vez que estas podem exacerbar os desafios existentes.

Explicou Mahasweta Saha, coautora do estudo e ecologista química marinha do Plymouth Marine Laboratory.

Perante as conclusões, os investigadores acreditam que é crucial alargar a investigação e, por conseguinte, a compreensão relativamente a este problema.

A par disso, os cientistas apelam a ações políticas coordenadas e baseadas na ciência para enfrentar as ameaças da poluição causada pelos protetores solares.

Afinal, a falta de ação pode intensificar as pressões existentes nos habitats marinhos, com possíveis ramificações para a segurança dos produtos do mar e para a saúde geral das águas do nosso planeta.