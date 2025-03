Google traz novidade e atualiza Find My Device com opção de partilhar a localização

O Android tem crescido e recebido melhorias que o tornam ainda melhor. São serviços que a Google quer integrar para dar o melhor que tem para todos poderem usar. A rede Find My Device foi uma das que teve novidades e agora, o separador "Pessoas" chegou a todos. Podemos assim partilhar a localização com todos e acompanhar quem a partilhar connosco.

Google traz novidade ao Find My Device

A Google está a lançar a atualização v3.1.277-4 do Find My Device. O mais importante é o novo separador "Pessoas", uma nova funcionalidade de partilha de localização que os utilizadores podem experimentar. Localizado ao lado do separador "Dispositivos" na parte inferior da interface, os utilizadores podem adicionar rapidamente alguém com quem gostariam de partilhar a sua localização.

A partir daí, os utilizadores podem tocar em alguém que conheçam ou procurá-lo caso a aplicação não o tenha disponibilizado prontamente. No entanto, acima disso, os utilizadores verão um pequeno cartão do que a outra pessoa verá após partilhar a sua localização. A Google disponibiliza o seu ícone de perfil, nome, localização e bateria à pessoa com quem o partilhou.

Os utilizadores podem partilhar a sua localização tocando no botão de partilha ou copiando num link de partilha. Além disso, pode decidir durante quanto tempo pretendem que a outra pessoa veja a sua localização. É visto que a Google oferece aos utilizadores as seguintes opções: uma hora, "Só hoje", "Até desativar isto" ou uma duração personalizada.

Google tem opção de partilhar localização

O separador Pessoas do Google é alimentado pelo Maps, o que faz sentido tendo em conta que é extremamente semelhante ao que encontraria lá. Mais importante, o separador Pessoas tem uma etiqueta "beta", sendo provável que a Google ainda esteja a trabalhar nos problemas e continuará a melhorá-los à medida que os utilizadores enviarem feedback.

A Google chamou a atenção pela primeira vez para esta atualização do separador "Pessoas" durante o lançamento de recursos de março para Pixels, há quase duas semanas. A empresa afirmou que os utilizadores podem partilhar onde estão com "contactos fiáveis", e esse ponto pode ser visualizado num mapa no telefone ou tablet. No entanto, todos os utilizadores do Android devem ver esta atualização.

A Google começou a disponibilizar a sua rede Find My Device a mais utilizadores e dispositivos em maio de 2024. Os utilizadores podem aproveitar a rede Encontre o Meu Dispositivo para localizar artigos perdidos, como telefones e acessórios ou auscultadores. A rede Find My Device também o alertará sobre um rastreador indesejado que esteja presente, ainda que escondido.