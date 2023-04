Sinta-se como um astronauta a explorar Marte nesta imagem incrível de 5,7 terapíxeis

Quer sentir-se um astronauta a descobrir cada centímetro de Marte? Então venha explorar o planeta vermelho nesta imagem incrivelmente detalhada com 5,7 terapíxeis de resolução. Não perca o fôlego!

Marte como nunca o vimos

Um grupo no Laboratório Bruce Murray da Caltech revelou uma imagem global de 5,7 terapíxeis de Marte. Os dados estão livremente disponíveis aos investigadores e ao público através do Sistema de Dados Planetários da NASA e permitem aos utilizadores explorar Marte em "detalhe vívido".

A imagem maciça em mosaico foi criada a uma escala de cinco metros por píxel e é composta por mais de 110.000 imagens individuais captadas pela Câmara de Contexto (CTX) a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) da NASA. A imagem de 5,7 biliões (ou 5,7 x 10¹²) de píxeis cobre 99,5% da superfície marciana entre 88 graus sul e 88 graus norte.

Os restantes 0,5% ou não estavam imersos, ou disponíveis com qualidade suficiente quando o mosaico foi criado.

A imagem levou seis anos e dezenas de milhares de horas de trabalho para ser construída. Se fosse impressa a 300 dpi (a resolução padrão de impressão), a imagem resultante poderia ser utilizada como para-sol para a Rose Bowl e um pedaço significativo do parque de estacionamento da Rose Bowl.

Explica a Caltech.

A escala disto é realmente sem precedentes.

Acrescenta Jay Dickson, gestor do Murray Lab e cientista investigador em processamento de imagem. Dickson desenvolveu a ideia para o projeto quando foi contratado para estabelecer o Murray Lab em 2016.

3 anos a costurar imagens do planeta vermelho

Para este projeto, Dickson e os seus colegas utilizaram um algoritmo que identificou características da superfície de Marte para alinhar todas as imagens. As imagens sobrepostas foram misturadas "calculando um caminho de menor contraste" entre duas imagens e "juntando-as como peças de puzzle".

Segundo os investigadores da Caltech, o processamento é não destrutivo e não envolve linhas desfocadas. No entanto, foi também realizado um mapa de todos os limites da imagem, permitindo aos investigadores traçar com precisão cada píxel do mosaico até à sua imagem original de origem.

A maioria das 110.000 imagens originais foi processada e cosida utilizando este algoritmo. No entanto, cerca de 13.000 imagens restantes necessitaram de costura à mão, um processo intensivo de trabalho que demorou três anos. As imagens problemáticas foram muitas vezes parcialmente obscurecidas por tempestades de pó e nuvens em Marte, que tropeçaram no processo de alinhamento automático.

Veja aqui a imagem de Marte numa maior resolução.

Embora a nova viagem virtual a Marte seja suficientemente interessante para os civis, é de particular utilidade para os cientistas e investigadores. E mesmo que os investigadores tenham acesso a imagens mais detalhadas e de maior resolução de vários locais em Marte, esta é a primeira vez que uma imagem à escala global está disponível a este nível de detalhe.

Segundo a Caltech, as imagens globais anteriores eram de cerca de 100 metros por píxel. A nova imagem "representa um aumento de 20 vezes na resolução em ambas as dimensões da superfície marciana, fornecendo 400 vezes mais informação para uma determinada área".