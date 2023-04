Epic Games diz que gráficas com 8GB de VRAM já são obsoletas para jogos

O mundo está em constante evolução. E o segmento tecnológico é um dos quais onde essa realidade é mais sentida. Equipamentos menos capazes dão lugar a modelos mais recentes para também conseguirem suportar software mais avançado. Nesse sentido, a Epic Games avisa agora que as placas gráficas com uma capacidade de 8GB de memória VRAM já são obsoletas para gaming.

GPU com 8GB de VRAM é obsoleta para jogos, segundo a Epic Games

Quando estiver para comprar uma placa gráfica, talvez seja importante ter em consideração a opinião de um programador da Epic Games. Durante uma breve entrevista, o profissional da criadora de jogos norte-americana deixou o aviso de que a capacidade de memória VRAM da sua atual ou futura placa gráfica será crucial para aproveitar ou não os jogos.

Para o programador, uma GPU com 8GB de VRAM já é, atualmente, obsoleta para jogos. Como tal, a Epic Games aconselha que as placas gráficas tenham pelo menos uma capacidade de 10GB ou 12GB.

O principal motivo para este alerta é o novo motor gráfico Unreal Engine 5 da empresa que está projetado para gráficas com pelo menos 10GB ou 12GB. Portanto, há o receio de que as GPUs com uma capacidade de memória VRAM inferior apresentem um desempenho limitado por essa razão.

Ou seja, no fundo, os utilizadores com placas gráficas de 8GB podem continuar a jogar, contudo possivelmente terão que ajustar e diminuir algumas configurações gráficas, não aproveitando assim todo o potencial do Unreal Engine 5. E isto somente pela questão da memória, pois muitos chips gráficos com 8GB são poderosos nas restantes características, as quais suportam com facilidade a alta qualidade dos jogos.

Se falarmos, por exemplo, do mais recente campeão de vendas Hogwarts Legacy, o jogo na qualidade máxima e numa resolução 4K consome 13GB de memória VRAM sem Ray Tracing. E para ativar este recurso são necessários 15GB de memória. Como tal, neste caso em concreto, o utilizador necessitaria de uma placa gráfica topo de gama de 16GB para aproveitar ao máximo estas configurações.