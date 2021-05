Segunda-feira a NASA traz para casa um pedaço do asteroide Bennu

Ano passado, a nave espacial da NASA, OSIRIS-REx tocou no asteroide Bennu. Foi a primeira nave da agência espacial norte-americana a fazê-lo. Entre vários desafios, o maior foi recolher um pedaço da rocha.

Esta semana, o OSIRIS-REx começará a sua jornada de volta à Terra. A NASA irá transmitir ao vivo o evento.

A OSIRIS-REx está atualmente em órbita ao redor do asteroide Bennu, após lá ter chegado em 2018. Agora, a nave espacial irá disparar os propulsores para mudar a sua velocidade. Após receber ordem para regressar, a nave deverá viajar a cerca de 1000 km/h, e mesmo a esta velocidade só chegará à Terra em 2023.

Portanto, até chegar ao nosso planeta, a nave irá ter de viajar muitos milhões de quilómetros.

Não existe um caminho em linha reta de regresso à Terra. Como um quarterback a lançar um passe longo para onde um recetor estará no futuro, a OSIRIS-REx está a viajar para onde a Terra daqui a uns anos irá estar. A nave dará a volta ao Sol duas vezes, e fará 2,3 mil milhões de quilómetros até alcançar a Terra.

Escreve a NASA.

Essa longa jornada começa com uma manobra marcada para esta segunda-feira, 10 de maio.

Aproximadamente às 21:16 (hora de Portugal continental), a sala de controlo OSIRIS-REx localizada na Lockheed Martin, em Littleton, Colorado, receberá uma confirmação de que a nave espacial disparou os seus propulsores principais para se afastar da órbita do asteroide Bennu, aproximadamente 16 minutos depois de acontecer. Após 7 minutos do disparo dos seus propulsores, o OSIRIS-REx iniciará oficialmente a sua longa jornada de regresso a casa com mais de 60 gramas de material asteroide.