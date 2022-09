Satélites deverão ser retirados de órbita até 5 anos depois das missões concluídas

A poluição da humanidade há muito que passou da Terra para o espaço. O planeta está rodeado de lixo espacial que é cada vez mais um problema, colocando em perigo os satélites em funcionamento e missões futuras.

A FCC - Federal Communications Commission - dos Estados Unidos da América, avançou agora com aquela que pode ser apelidada de "regra dos 5 anos" e que quer obrigar à retirada de satélites, foguetões e outros detritos da órbita da Terra baixa, até 5 anos depois das missões terminarem.

A Federal Communications Commission dos EUA (FCC) adotou novas regras para lidar com o risco crescente de lixo espacial ou satélites, foguetes e outros detritos abandonados. A nova "regra dos 5 anos" vai exigir que os operadores da órbita terrestre baixa desorbitem os seus satélites dentro de cinco anos após a conclusão das missões. A diretriz anterior tinha este período fixado nos 25 anos.

Mas 25 anos é muito tempo

Jessica Rosenworcel, presidente da FCC, disse que 25 anos era demasiado tempo e que não havia "mais razão para esperar tanto tempo, especialmente na órbita terrestre baixa".

A segunda era espacial está aqui. Para que continue a crescer, precisamos fazer mais para limpar, para que a inovação espacial possa continuar a responder

Rosenworcel avançou que cerca de 10.000 satélites que pesam "milhares de toneladas" foram lançados desde 1957 e, mais da metade deles, já não estão em missão. A nova regra irá significar mais responsabilidade e menos risco de colisões que aumentam os detritos orbitais e a probabilidade de falhas de comunicação espacial.

Uma solução para o lixo espacial ou mais um problema?

No entanto, alguns representantes dos EUA não concordam com a decisão. Membros do Comité de Ciência, Espaço e Tecnologia disseram numa carta que tais decisões são frequentemente tomadas pela NASA. Ao agir unilateralmente, a FCC "poderia criar uma orientação incerta e potencialmente conflituante" para a indústria espacial. Foi então pedido à FCC que explicasse a decisão ao Congresso, dizendo que "isso garantiria que medidas processuais como a Lei de Revisão do Congresso não fossem necessárias".

A NASA referiu que existem 23.000 pedaços de detritos maiores que uma bola de softball a orbitar a Terra e que o teste anti-satélite da China em 2007 criou mais de 3.500 pedaços de detritos grandes e rastreáveis ​​e muito mais detritos menores ao problema dos detritos.