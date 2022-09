Age of Empires celebra duas décadas e meia

Age of Empires é um série intemporal, que começou a criar a sua história há mais de duas décadas atrás.

Sendo claramente, um verdadeiro marco e farol nos RTS (Real Time Strategy) seguintes, Age of Empires celebra 25 anos e não poderíamos deixar de endereçar os nossos parabéns a este magnifico ícone do entretenimento.

Foi nos longínquos anos 90 que Age of Empires viu a luz do sol pela primeira vez, para PCs. Numa época em que os RTS estavam a começar a despontar, desde cedo se destacou como um dos melhores e lançou raízes para as gerações vindouras de jogos de estratégia em tempo real.

Convidando os jogadores a criarem (a solo ou em multiplayer) um império desde os tempos primordiais (quase) pré-históricos, até aos tempos modernos, Age of Empires apresentava uma jogabilidade que se dividia em duas fases distintas. Primeiro a recolha de recursos e fortalecimento das nossas cidades (e respetivos exércitos) e depois a partida para a conquista de novos territórios.

Uma fórmula que, de certa forma, se manteve inalterada até aos dias de hoje, apesar de muitas novidades e nuances introduzidas ao longo dos anos.

De forma a celebrar os 25 anos de Age of Empires, a equipa de desenvolvimento anunciou que irá decorrer uma Transmissão especial de 25º Aniversário dedicada ao jogo. na terça-feira, dia 25 de outubro e que poderá ser vista na Twitch, em AgeofEmpires.com, na página oficial de Age of Empires, e nos canais de Youtube da Xbox e Red Bull Gaming.

Serão inúmeros os pontos de interesse que passam com anúncios e revelações inéditas, entrevistas com a equipa e muitas mais surpresas.

Entretanto e, mais virado para fãs da série na China, irá acontecer um streaming das celebrações no dia seguinte, através da HuyaTV, DouyuTV, e Bilibili.

Adicionalmente, mais novidades foram reveladas para o universo Age of Empires. Além do anuncio da transmissão de 25º Aniversário (ver acima), foi ainda revelado que:

Age of Empires IV Anniversary Edition: Este novo pack inclui o jogo base, todas as atualizações feitas a Age of Empires IV desde o lançamento (incluindo a Atualização de Aniversário), e duas novas civilizações -- os Otomanos e os Malianos -- num só pack. Este, estará disponível a 25 de outubro na Steam, Windows e PC Game Pass.

Atualização de Aniversário de Age of Empires IV: Os já jogadores de Age of Empires IV poderão desfrutar de conteúdos no jogo com as novas civilizações otomana e maliense, novos desafios de perícia, conquistas e oito novos mapas e biomas. Mas não é tudo - os jogadores também poderão voltar ao início da Terceira Temporada e aos Ranked Team Games, juntamente com melhorias no equilíbrio naval e a introdução de marcadores de waypoint.