INEM tem motas equipadas com monitores de sinais vitais

Os Motociclos de Emergência Médica (MEM) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão, a partir de agora, equipados com um novo monitor de sinais vitais, que permite a realização de eletrocardiogramas (ECG).

Os monitores permitem a realização de ECG de 12 derivações, para além de outras funcionalidades essenciais para a prestação de socorro, como a desfibrilhação automática externa (DAE).

INEM: Há também 56 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) do INEM equipadas

Segundo a informação do INEM, através da aplicação do Protocolo de Dor Torácica, as equipas dos Motociclos e Ambulâncias de Emergência Médica (AEM), constituídas por TEPH, têm a possibilidade de realizar este exame e enviar os resultados para os Médicos Reguladores presentes nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, permitindo assim um encaminhamento mais adequado dos doentes com sinais e sintomas de patologia cardíaca.

A atuação dos TEPH no terreno é realizada de acordo com Protocolos Médicos de Atuação, cuja aplicação depende da validação do Médico Regulador do CODU, caso a caso, funcionando como uma garantia de segurança para o doente na prestação de cuidados de emergência médica pré-hospitalares.

Desta forma, o INEM, através dos TEPH, oferece uma resposta de maior qualidade, essencial para melhor salvaguardar a vida das pessoas e diminuir atempadamente o seu sofrimento.

De referir que desde o dia 1 de novembro de 2021, as 56 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) do INEM estão equipadas com estes monitores de sinais vitais.