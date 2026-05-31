Poderiam os extraterrestres visitar a Terra? A ciência explica os enormes desafios

Os relatos de objetos voadores não identificados voltaram a ganhar destaque depois de o Pentágono ter divulgado, em maio de 2026, uma nova série de fotografias e vídeos anteriormente classificados. Mas... é possível os extraterrestres chegarem até nós?

O tema dos OVNIs deixou de ser apenas matéria para teorias da conspiração e passou a ser discutido com maior seriedade em meios governamentais e científicos.

Mas será realmente plausível que uma civilização extraterrestre consiga chegar à Terra? A resposta exige olhar para a física, a engenharia e as limitações impostas pelo próprio Universo.

O maior obstáculo é a distância

Atualmente, não existe qualquer evidência de vida inteligente no nosso Sistema Solar. Isso significa que eventuais visitantes extraterrestres teriam de viajar a partir de outro sistema estelar. A estrela mais próxima do Sol, a Proxima Centauri, encontra-se a cerca de 4,25 anos-luz de distância. Em números mais concretos, isso corresponde a aproximadamente 40 biliões de quilómetros (40 trillion kilometers).

Para se ter uma ideia da escala, se a Terra tivesse o tamanho de uma ervilha, a distância até Proxima Centauri seria semelhante a colocar essa ervilha em Lisboa e outra estrela em Auckland, na Nova Zelândia, a cerca de 20 mil quilómetros de distância.

E mesmo esta estrela poderá não albergar qualquer civilização inteligente. Caso exista vida avançada noutro local da galáxia, é provável que esteja muito mais longe.

Viajar depressa é essencial

As viagens interestelares demorariam inevitavelmente décadas ou até séculos. Quanto maior for o tempo de viagem, maior será também a probabilidade de falhas técnicas, acidentes ou degradação dos sistemas da nave. O problema é que nenhum objeto com massa pode atingir ou ultrapassar a velocidade da luz, que ronda os 300 mil quilómetros por segundo.

Os estudos sobre possíveis missões interestelares apontam frequentemente para velocidades na ordem dos 30 mil quilómetros por segundo, o equivalente a cerca de 10% da velocidade da luz.

Mesmo a esta velocidade impressionante, uma viagem de apenas 10 anos-luz demoraria cerca de um século.

Como acelerar uma nave interestelar?

A principal dificuldade não está apenas na distância, mas sim na energia necessária para acelerar e travar uma nave tão rapidamente. No espaço interestelar não existe atmosfera. Isso é vantajoso porque não há resistência do ar. Depois de atingir a velocidade de cruzeiro, a nave poderia simplesmente continuar a deslocar-se.

Mas há um problema... também não existe nada que a ajude a travar quando chegar ao destino. Por isso, qualquer sistema de propulsão teria de ser capaz de acelerar e desacelerar a nave.

Lasers gigantes como motor

Uma das ideias mais futuristas passa pela utilização de lasers extremamente potentes. Neste conceito, um enorme conjunto de lasers permaneceria junto ao planeta de origem e dispararia energia para uma vela refletora acoplada à nave. A pressão exercida pela luz empurraria a embarcação através do espaço.

A grande vantagem é dispensar combustível a bordo. Contudo, seria necessária uma infraestrutura colossal e quantidades de energia difíceis de imaginar. Além disso, este sistema não resolve o problema da travagem.

Foguetes continuam a ser a solução mais realista

A alternativa mais prática continua a ser a propulsão por foguetes. O problema é que o combustível precisa de ser transportado pela própria nave. E quanto mais combustível se adiciona, mais combustível é necessário para transportar esse combustível.

Este efeito cria um círculo vicioso que rapidamente se torna impraticável.

Propulsão química

É a tecnologia utilizada em todas as missões espaciais humanas até hoje. O inconveniente é a sua reduzida eficiência energética.

Segundo os cálculos apresentados pelos investigadores, uma nave que tentasse atingir 10% da velocidade da luz recorrendo apenas a combustível químico precisaria de mais massa em combustível do que toda a matéria existente no Universo observável.

Antimatéria

A antimatéria é frequentemente apontada como a solução ideal. Quando matéria e antimatéria entram em contacto, ambas são completamente convertidas em energia. Em teoria, uma nave poderia atingir velocidades interestelares com uma quantidade relativamente reduzida de combustível.

O problema é que a antimatéria praticamente não existe em quantidades utilizáveis. Até hoje, os cientistas produziram apenas quantidades microscópicas em laboratório, a custos astronómicos.

Fusão nuclear

A fusão nuclear surge como a opção mais promissora. É o mesmo processo que alimenta o Sol e oferece uma densidade energética milhões de vezes superior à dos combustíveis químicos.

Mesmo assim, uma nave capaz de atingir 10% da velocidade da luz precisaria de transportar combustível equivalente a cerca de 150 vezes a sua própria massa.

O espaço não é tão vazio quanto parece

Mesmo que uma civilização extraterrestre resolvesse o problema da propulsão, surgiria outro desafio. O espaço interestelar contém partículas microscópicas de poeira e átomos dispersos. A velocidades de 30 mil quilómetros por segundo, um simples grão de poeira teria um impacto comparável ao de uma bala.

Além disso, o bombardeamento constante de partículas geraria radiação capaz de degradar gradualmente os materiais da nave. Seriam necessários escudos extremamente avançados e estruturas altamente resistentes, aumentando ainda mais o peso da embarcação.

Um equilíbrio quase impossível

Os engenheiros teriam de resolver simultaneamente centenas de problemas.

A nave teria de ser:

Leve para reduzir o consumo de combustível;

Resistente para suportar impactos;

Segura para proteger os ocupantes;

Eficiente energeticamente;

Capaz de operar durante décadas ou séculos sem falhas.

Cada requisito reduz drasticamente o número de soluções possíveis. Segundo os autores do estudo, nenhuma lei da física impede diretamente uma viagem interestelar.

No entanto, a combinação de todas estas exigências poderá tornar esse objetivo praticamente impossível.

A pergunta de mil milhões de dólares

É possível que civilizações extraterrestres possuam tecnologias muito mais avançadas do que as que conhecemos atualmente. Mas mesmo essas tecnologias teriam de enfrentar limitações físicas e desafios de engenharia.

Por isso, antes de perguntar se os extraterrestres existem ou se nos visitaram, há uma questão ainda mais fascinante. Caso uma nave alienígena chegasse realmente à Terra, a pergunta mais importante talvez não fosse de onde veio ou quem a construiu.

Seria simplesmente: Como conseguiram chegar até aqui?