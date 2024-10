“Perda total”: satélite de comunicações construído pela Boeing avaria-se em órbita

Sete anos depois, um satélite de comunicações, construído pela Boeing e operado pela Intelsat, avariou-se na órbita da Terra. Os clientes afetados estão espalhados pela Europa, África e partes da região Ásia-Pacífico.

O Intelsat-33e foi lançado a 24 de agosto de 2016 a bordo de um foguetão Ariane 5 da Arianespace, tendo entrado em funcionamento em janeiro de 2017. Segundo a Space, estava localizado a cerca de 35.786 quilómetros acima do nosso planeta.

Na segunda-feira, dia 21 de outubro, a Intelsat declarou a "perda total" do satélite e está a investigar a causa do problema. O satélite esteve em funcionamento durante sete anos, apesar de os dispositivos semelhantes estarem classificados para 15 a 20 anos.

Estamos a coordenar com a fabricante do satélite, a Boeing, e com as agências governamentais para analisar os dados e as observações.