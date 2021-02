Pasta impressa em 3D poderá revolucionar a saúde dos ossos

Já lhe mostramos algumas utilidades aparentemente peculiares da impressão 3D. Desde meios de transporte, edifícios e comida, até órgãos muito semelhantes aos humanos, de forma a disponibilizar opções artificiais para necessidades reais.

Então, depois de várias tentativas experimentadas pelos bioengenheiros, como hidrogel, uma equipa de investigadores desenvolveu uma pasta que pode ser impressa em 3D e ajudar na saúde dos ossos.

Contrariamente aos tecidos vivos que constituem o corpo humano, os ossos não são um tecido unicamente vivo. Por sua vez, são uma mistura de compostos vivos e inorgânicos que culminam numa estrutura rígida e complexa.

Por esta razão, tem sido difícil para os bioengenheiros encontrar uma forma de replicar ossos humanos. Aliás, experimentaram já diferentes materiais, como hidrogel, biocerâmica e termoplásticos.

Agora, uma equipa de bioengenheiros da Universidade de New South Wales, em Sydney, Austrália, desenvolveu uma pasta cerâmica que pode ser impressa em 3D, com células vivas, à temperatura ambiente e sem a necessidade de incluir produtos químicos agressivos.

De acordo com os investigadores, a nova técnica poderia eventualmente ser utilizada para imprimir o osso diretamente no corpo de um paciente. Além disso, representa uma notável melhoria relativamente às tecnologias e tentativas anteriores.

Em contraste com os materiais anteriores, a nossa técnica oferece uma forma de imprimir construções in situ que imitam a estrutura e a química do osso.