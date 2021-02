GameStop: o Robin dos Bosques chegou a Wall Street?

Nos últimos dias de janeiro, uma pequena revolução aconteceu em Wall Street. As ações da GameStop, uma empresa de distribuição e venda a retalho especializada em eletrónica e videojogos, valorizaram cerca de 1250% desde o início do ano. O fenómeno causou perdas de milhões de dólares a diversos grandes fundos de investimento (“hedge funds”), que vinham a apostar numa progressiva desvalorização da GameStop.

Para compreender o que se passou, é importante interiorizar o conceito de “short-selling” ou vendas a descoberto.

Vendas a descoberto

A prática do “short-selling” (literalmente, “vender curto”) baseia-se na expectativa de que um ativo venha a baixar de preço num futuro muito próximo. O investidor assume, a título de empréstimo, um ativo (por exemplo, um conjunto de ações), que vem com uma data de expiração ou devolução. Ou seja, o investidor terá de devolver o ativo ao proprietário em determinada data. Enquanto detém o ativo por empréstimo, o investidor vende-o; comprá-lo-á de volta mais tarde, por um preço mais baixo pelo qual o vendeu, de forma a devolvê-lo ao proprietário.

O lucro está na diferença entre o valor pelo qual o vendeu e pelo qual o comprou.

Naturalmente, as vendas a descoberto só funcionam se o ativo efetivamente baixar de preço. Caso contrário, o investidor terá de pagar mais para comprar o ativo de volta do que o valor pelo qual o vendeu, assumindo o prejuízo.

GameStop

A GameStop já tinha dado vários sinais de crise ao longo dos últimos meses, tendo anunciado mesmo que previa fechar cerca de 450 lojas em 2021.

As tendências atuais de mercado e de consumo jogavam de forma poderosa contra o seu modelo de negócio. As ações da empresa valiam 3 dólares, em abril de 2020, e de facto não se esperavam subidas.

As possibilidades trazidas pela Internet

A Internet veio, naturalmente, democratizar o acesso aos mercados financeiros. À semelhança do que sucede noutras áreas da sociedade (nomeadamente em relação ao jornalismo e à partilha de informação), as ferramentas online vieram dar mais poder ao utilizador individual.

No caso dos investimentos financeiros, existem diversas plataformas eletrónicas, com sites e apps móveis, como a Best Stock Trading App UK, que permitem com facilidade comprar, vender e efetuar outras operações, bem como aceder a tutoriais sobre como investir.

Mas a Internet, além das ferramentas de investimento, traz também, como já referimos, grandes possibilidades em termos de partilhas de informação.

O que aconteceu no Reddit

No Reddit foi criado um grupo ou fórum específico chamado WallStreetBets. Nele, investidores amadores (os “pequenos”) juntavam-se para partilhar ideias, notas, informações e experiências sobre os mercados. Em 2019, e de acordo com um artigo do Público, alguém notou que as ações da GameStop estavam abaixo do que deveria ser o seu valor de mercado. Rapidamente, alguém calculou que não seria impossível à comunidade de micro investidores do WallStreetBets comprar o conjunto de ações da empresa, se o preço baixasse até aos 50 cêntimos de dólar.

Na prática, o WallstreetBets estava a constituir-se como um novo “hedge fund”, mas informal e com um objetivo específico.

A ideia abrandou no início de 2020, mas voltou com vigor no final do ano. Alguns elementos do WallStreetBets anteciparam os movimentos dos fundos de investimentos. A GameStop era das empresas em relação à qual os “hedge funds” tinham mais expectativas de que o preço baixasse, ao ponto de mais de 100% das suas ações estarem a ser alvo de short-selling.

A concertação

De forma concertada, os micro investidores do WallStreetBets começaram a comprar ações da GameStop, em números crescentes. Obviamente, segundo a lei da oferta e da procura, os preços das ações começaram a subir. A espiral de subida acentuou-se nestes últimos dias de janeiro ao ponto de os grandes “hedge funds” serem forçados a comprá-las antes que tivessem de assumir perdas maiores.

Estima-se que, a 26 de janeiro, as perdas já tivessem alcançado cerca de 2,79 mil milhões de dólares. Dois fundos de investimento, a Citron Research e a Melvin Capital Management, anunciaram publicamente que irão retirar-se das práticas de vendas a descoberto e investir mais em ativos de longo prazo.

Mercado livre em funcionamento?

Os utilizadores do WallStreetBets referiam tratar-se de uma luta de David contra Golias e que o movimento em causa implicava mais do que lucros; implicava também uma mensagem. Responsáveis de “hedge funds” e outros evitaram falar em “manipulação de mercado”.

Mas a todos pareceu óbvio que este tipo de “manipulação”, praticada habitualmente pelos fundos de investimento em função das regras de investimentos liberalizadas, se virou desta vez contra o “feiticeiro”. De resto, às ações da GameStop poderão seguir-se outras, como as da Blackberry.

Não é certo que tipo de desenvolvimentos políticos e regulatórios poderão surgir daqui. As bolsas fecharam em baixa e esta volatilidade extrema, associada às perdas verificadas, poderá ter sido um dos fatores. Diversos opinion makers ironizaram com a possibilidade de Wall Street, depois de ter sido um baluarte da liberdade de mercado ao longo de décadas, vir agora pedir mais restrições e regulação – uma vez que descobriu um adversário à altura.

Contudo, os microinvestidores do Reddit apenas se limitaram a seguir as regras de mercado, que se baseia na livre partilha de informação. Um mercado verdadeiramente livre faz chegar aos “players” as consequências da rejeição social das suas ações. E de há muito que se pede mais responsabilidade social a Wall Street.