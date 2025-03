Os anéis de Saturno estão a desaparecer e a razão é muito simples

Um fenómeno astronómico tornará os icónicos anéis do planeta gigante Saturno invisíveis da Terra a partir de 23 de março. Não se trata de uma anomalia, mas de um acontecimento que se repete de 15 em 15 anos devido à geometria orbital.

O que se passa com os anéis de Saturno?

Um fenómeno astronómico curioso fará com que os icónicos anéis de Saturno se tornem praticamente invisíveis a partir de 23 de março. Este evento não é uma anomalia, mas sim um fenómeno periódico que se repete aproximadamente a cada 15 anos, devido à geometria orbital entre o nosso planeta e o sexto do sistema solar. A alinhamento exato entre o plano dos anéis e a nossa linha de visão causará esta peculiar desaparecimento temporário.

Segundo informações, o momento preciso da “desaparição” será às 18h47 UTC do dia 23 de março, quando a Terra cruzar o plano orbital dos anéis. Este fenómeno ocorre porque, apesar do impressionante diâmetro de 280.000 quilómetros dos anéis, estes têm uma espessura de apenas um quilómetro, o que os torna invisíveis quando observados perfeitamente de lado.

Uma questão de perspetiva que se repete a cada década e meia

Este fenómeno resulta de dois fatores astronómicos precisos. Por um lado, a inclinação do eixo de Saturno (26,7 graus, semelhante ao da Terra) modifica a orientação dos seus anéis em relação a nós ao longo da sua órbita de 29 anos. Por outro, a posição da Terra faz com que, a cada 14 - 16 anos, nos situemos exatamente no mesmo plano dos anéis.

A última vez que este fenómeno ocorreu foi em 2009 e, após o evento deste mês, não voltaremos a assisti-lo até 2038. Contudo, a observação será complicada para os amadores, pois Saturno estará relativamente próximo do Sol no nosso céu, com apenas 27 graus de separação no dia 23, dificultando a sua visualização mesmo com telescópios potentes.

Mas também estão a desaparecer "fisicamente"

Sim, já havíamos abordado este assunto. Conforme foi referido, os anéis de Saturno também foram notícia por outro motivo a longo prazo: estão realmente a desaparecer, embora muito lentamente. Os dados indicam que perdem cerca de 40 toneladas de material por hora devido à atração gravitacional do planeta, de acordo com os planos da NASA para 2024.

Estes eventos astronómicos são valiosos para a ciência espacial. Durante a “desaparição” de 2009, os astrónomos conseguiram identificar 13 novas luas a orbitar Saturno. Além disso, quando os anéis se tornam invisíveis, é possível estudar com mais detalhe o polo norte do planeta, geralmente coberto pela estrutura anular.

O fenómeno coincide com um momento de intensa atividade na exploração planetária. Enquanto a China avança com a sua missão a Marte, outros países continuam com os seus próprios programas. O gigante asiático também apresentou o seu centro de hipergravidade mais potente do mundo, uma tecnologia fundamental para futuras missões espaciais.

Reaparição de abril

A partir de abril, os anéis reaparecerão gradualmente, mostrando pela primeira vez em 16 anos o seu lado oposto. A longo prazo, os cálculos científicos estimam que os anéis poderiam desaparecer completamente em cerca de 100 - 400 milhões de anos, considerando que se formaram há apenas 400 milhões de anos, numa época em que já existiam tubarões nos oceanos terrestres.

Os avanços tecnológicos continuam a expandir a nossa capacidade para estudar estes fenómenos. As novas baterias de radioisótopos chinesas permitirão que as futuras sondas operem durante períodos mais longos no espaço profundo, facilitando a observação detalhada de fenómenos como o que veremos este mês com os anéis de Saturno.

Enquanto o planeta gigante nos mostra temporariamente a sua versão sem anéis, os telescópios profissionais continuarão a apontar para ele, aproveitando esta rara oportunidade de estudo que só surge a cada década e meia.