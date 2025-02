Nave espacial Blue Ghost capta um vídeo épico da Terra a caminho da Lua

A sonda espacial Blue Ghost, que em breve aterrará na Lua, continua a captar imagens de cortar a respiração a partir da sua posição em órbita da Terra, desta vez sob a forma de um vídeo fascinante.

O nosso planeta aos olhos da tecnologia de ponta

Na semana passada, a Blue Ghost captou uma bela fotografia da Terra, parecia um enorme berlinde azul, mas as últimas imagens mostram a nave metálica em primeiro plano, enquanto metade do mundo brilha atrás dela.

Como podemos ver na publicação abaixo, feita do X, a legenda do vídeo, deixada pela Firefly Aerospace, a empresa que opera o Blue Ghost, revela que esta nave deixará a órbita da Terra em menos de cinco dias.

Diz a Firefly Aerospace:

Com a precisão que alcançámos nas duas primeiras queimas, conseguimos saltar a terceira manobra em órbita terrestre. O Blue Ghost já está em boa posição para efetuar a nossa injeção trans-lunar em menos de uma semana, escreve a Firefly Aerospace.

A Blue Ghost guiar-se-á para a órbita da Lua, onde permanecerá durante cerca de duas semanas até tentar aterrar na superfície lunar a 2 de março.

Falta a imagem que todos esperam: o pôr do sol na perspetiva da Lua

A missão faz parte do programa Commercial Lunar Payload Services da NASA. A missão transporta 10 investigações científicas e demonstrações tecnológicas. Também espera captar a primeira fotografia de sempre de um pôr do sol na perspetiva da Lua.

Mas antes de tudo isso, a Blue Ghost tem de conseguir aterrar com sucesso na Lua, o que se torna ainda mais difícil devido à falta de atmosfera no satélite natural da Terra. No ano passado, uma nave japonesa aterrou de emergência na Lua e perdeu o contacto.

O módulo de aterragem Blue Ghost tem cerca de 2 metros de altura e 3,5 metros de largura e vai aterrar perto de uma caraterística vulcânica chamada Mons Latreille.

Esta missão incorpora o espírito arrojado da campanha Artemis da NASA - uma campanha impulsionada pela exploração e descoberta científicas.

Afirma a administradora adjunta da NASA, Pam Melroy.

Cada voo em que participamos é um passo vital no projeto mais vasto de estabelecer uma presença humana responsável e sustentada na Lua, em Marte e mais além. Cada instrumento científico e cada demonstração tecnológica aproxima-nos mais da concretização da nossa visão.

Concluiu Pam.