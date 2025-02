Battlefield Studios anunciaram Battlefield Labs

Eis uma tremenda novidade proveniente da Electronic Arts, referente a Battlefield: os Battlefield Labs. Venham saber mais sobre o futuro de Battleifield

Recentemente foram anunciadas as novidades mais recentes para Battlefield, uma das séries de videojogos de guerra mais importantes da história das consolas e PCs. Com mais de duas décadas de existência,, Battlefield recebeu o anuncio do programa de testes comunitário mais ambicioso da sua história – Battlefield Labs.

Os desenvolvimentos do próximo Battlefield estão a entrar numa fase crucial pelo que será mais importante ainda, a colaboração com a comunidade gamer.

A primeira fase de testes do Battlefield Labs será lançada nas próximas semanas, e as inscrições para os jogadores já estão disponíveis em battlefield.com/labs. Os testes iniciais contarão com um grupo de jogadores convidados e servidores localizados na Europa e América do Norte, com planos para expandir os convites e as localizações dos servidores no futuro.

Vince Zampella, Chefe da Respawn & Group GM da EA Studios Organization referiu que "Este videojogo tem um enorme potencial. Para o alcançar, agora que estamos em pré-alfa, este é o momento certo para testar as experiências que as nossas equipas têm vindo a desenvolver para o nosso próximo lançamento. O Battlefield Labs dá poder às nossas equipas para fazer isso."

Os jogadores podem manter-se atualizados sobre as últimas informações de testes públicos através do site battlefield.com/labs. A nossa comunidade receberá atualizações da equipa ao longo do período de testes, para que mesmo aqueles que não forem selecionados para o Battlefield Labs possam acompanhar o progresso. Todo o feedback dado durante os testes do Battlefield Labs influenciará o desenvolvimento do próximo título Battlefield e muito mais.

Infelizmente, neste momento, o site indica que o serviço não está disponível no nosso país.

O Battlefield Labs desempenha um papel fundamental no desenvolvimento que os Battlefield Studios estão a realizar para a série. Os Battlefield Studios são compostos pela DICE, criadora da franquia Battlefield; pela Ripple Effect, um estúdio liderado por veteranos da franquia que está a trabalhar numa nova experiência para a série; pela Motive, desenvolvedora dos aclamados Star Wars Squadrons e Dead Space; e pela Criterion, conhecida pelos seus videojogos de corridas de classe mundial e pelo seu papel fundamental em várias entradas da franquia Battlefield.

Podem visualizar aqui, mais informação sobre Battlefield Labs