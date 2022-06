NASA perde dois satélites por causa de uma falha do foguetão Astra (vídeo)

No passado domingo, a NASA tinha planeado o envio de dois satélites meteorológicos para o espaço. As observações da NASA sobre a estrutura de Precipitação e Intensidade de Tempestade com uma missão da Constelação de Pequenos Suficientes (TROPICS) é uma constelação de plataformas de observação que medirá a temperatura, humidade e precipitação em alta resolução e com uma frequência sem precedentes. Contudo, uma falha do foguetão Astra perdeu os satélites.

Conforme é referido no vídeo que transmitiu o lançamento, poucos minutos após a descolagem, o estágio superior do foguete desligou-se prematuramente e a carga, que estava anexada no segundo estágio, caiu sem impulso.

Dois TROPICS CubeSats levantaram de cima de um Astra Rocket 3 do Space Launch Complex 46 na Estação Espacial Cape Canaveral Force, na Florida, ontem, 12 de junho de 2022.

O lançamento ocorreu por volta das 18:43 horas de Portugal continental. As coisas pareciam estar a correr bem no início, mas após um voo nominal da primeira fase, a fase superior do foguete desligou-se cedo e não conseguiu entregar os TROPICS CubeSats à órbita.

Logo após o fracasso, o Astra tweetou:

Tivemos um voo nominal na primeira fase. A fase superior fechou cedo e não entregámos as cargas úteis à órbita. Partilhámos os nossos lamentos com @NASA e a equipa da carga. Mais informações serão fornecidas depois de uma revisão completa dos dados.

NASA: Perderam-se 2 dos seis satélites programados

A NASA relata que, embora estejam desapontados com a perda dos dois TROPICS CubeSats, a missão faz parte do programa de empreendimento terrestre da agência espacial americana, que oferece oportunidades para missões de menor custo e maior risco.

Apesar da perda dos dois primeiros de seis satélites, a constelação TROPICS continuará a cumprir os seus objetivos científicos com os quatro CubeSats restantes distribuídos em duas órbitas. Com quatro satélites, o TROPICS ainda proporcionará melhores observações de ciclones tropicais, em comparação com os métodos tradicionais de observação.

Uma vez que a agência trabalha com fornecedores de lançamento emergentes para capacidades de lançamento rentáveis para o espaço, este tipo de missões são importantes para expandir o conhecimento científico, ao mesmo tempo que fomentam a indústria de lançamento comercial dos EUA.

Apesar do incidente, a NASA irá interromper, temporariamente, a cooperação com a Astra até a entidade reguladora, a Administração Federal de Aviação (FAA) compreender o que aconteceu durante o lançamento do TROPICS-1.

Novo falhanço num lançamento da Astra

Este último lançamento ocorrido ontem, dia 12 de junho, foi a segunda tentativa fracassada da Astra. Na primeira vez, em fevereiro, a startup realizou uma missão para tentar entregar cargas de clientes da Spaceflight Inc no espaço.

Na ocasião, o primeiro estágio também voou sem problemas com a queda a acontecer no segundo.

A Astra está no mercado para oferecer lançamentos mais baratos a partir de qualquer parte do mundo. Não tem objetivo de enviar grandes volumes para o espaço, mas quer capturar para si uma quota dos envios de menos dimensão, tipo os pequenos satélites de monitorização meteorológica da NASA.