Manuscrito de Einstein sobre a Teoria da Relatividade vendido por mais de €11 milhões

Em Paris, foi leiloado um manuscrito de Albert Einstein sobre a Teoria da Relatividade. Este foi adquirido por 11,6 milhões de euros, o valor mais alto alguma vez pago por um manuscrito do cientista.

O valor final superou largamente a estimativa de três milhões de euros atribuída, inicialmente, à peça.

Inicialmente, a casa de leilões Christie's tinha estimado que o valor do manuscrito de Albert Einstein estaria entre dois e três milhões de euros. Contudo, as notas do cientista sobre a Teoria da Relatividade foram vendidas por mais de 11 milhões de euros.

Esta é, sem margem para dúvidas, a peça mais valiosa de Einstein alguma vez levada a leilão.

Afirmou a Christie's, que organizou o leilão em nome da casa Aguttes.

O manuscrito de 54 páginas, que contém uma parte importante da teoria, foi desenvolvido por Albert Einstein e pelo cientista suíço Michele Besso, em 1913 e 1914. Além disso, é apenas um dos dois documentos conhecidos no qual o primeiro aborda a famosa Teoria da Relatividade, publicada em 1915.

É também isso que o torna particularmente importante, dado que os documentos de trabalho de Einstein antes de 1919 são extremamente raros. Einstein é alguém que guardou muito poucas notas, pelo que o simples facto de o manuscrito ter sobrevivido e feito o seu caminho até nós já o torna absolutamente extraordinário.

Disse Vincent Belloy, um perito da Christie's.

Recorde-se que a teoria desenvolvida por Albert Einstein lançou o mote para alguma da tecnologia moderna, como por exemplo a navegação por GPS.

As páginas do manuscrito são constituídas por cálculos escritos com tinta preta sob papel amarelado.

Einstein comete erros neste manuscrito, e penso que o torna ainda maior de certa forma, porque vemos a persistência, o pensamento que estava em processo de construção, que está a ser corrigido e redirecionado.

Disse Belloy.

O cientista morreu em 1955, com 76 anos, deixando um extraordinário legado na área da física.