Nova aplicação do Facebook Messenger para Windows 11 está mais rápida e mais bonita

A empresa Meta parece estar muito ativa. Depois de melhorar algumas funcionalidades no WhatsApp, vira-se agora para a app Facebook Messenger dedicada ao Windows. Assim, a nova versão para Windows 10 e Windows 11 recebe uma atualização significativa com base na estrutura de código-fonte aberto React Native.

A reescrita da aplicação e o afastamento do Electron usado anteriormente resulta num aumento significativo no desempenho. Além disso, também há correções de bugs e melhorias, bem como mudanças importantes na interface.

Facebook Messenger está mais agradável no Windows 11

A atualização do Messenger que ocorre na versão 1320.11.119.0 traz de facto um visual novo. A aplicação deixou de usar os seus próprios controlos personalizados para usar as versões nativas UWP (Plataforma Universal do Windows). A mudança significa que a aplicação traz leva a uma maior integração com o aspeto geral das apps e do próprio Windows.

Mas o que talvez seja mais notável nesta atualização é mesmo o aumento de desempenho. O Facebook não só foi capaz de reduzir o tamanho do Messenger em incríveis 100 MB, mas também há um aumento de velocidade graças à reescrita do código.

Mudar para React Native ajudou a melhorar drasticamente o uso de recursos do sistema pela app e isso, por sua vez, ajudou a acelerar o desempenho. Assim, se já se inscreveu para participar do programa beta, apenas precisará atualizar para a versão mais recente. Irá então experimentar as melhorias.

Aliás, pode mesmo descobrir mais sobre a versão beta do Messenger na Microsoft Store.

Mais que uma interface bonita, há mais desempenho

Depois de utilizarmos percebemos que com esta atualização, o Facebook entrega agora às pessoas exatamente o que elas desejam. Se muitos utilizadores reclamavam do desempenho, agora há de facto uma redução no uso de recursos e a app tem um tamanho menor.

Embora haja algo a ser dito sobre as aplicações que têm uma aparência única, os utilizadores tendem a sentir-se mais confortáveis ​​com a familiaridade, o tal look&feel. Isso significa que os controlos personalizados e móveis da aplicação que eram incomuns apenas serviam como ponto de atrito.

Ao adotar os controlos UWP nativos, o Messenger está agora muito mais parecido com as outras aplicações e, portanto, mais fácil de usar. Embora uma aplicação de mensagens talvez não seja o tipo de app mais complexa ou confusa disponível, é importante lembrar que os programadores precisam atender ao menor denominador comum.

Ao eliminar os controlos personalizados, o potencial de confusão foi reduzido e isso é uma vitória para todos os utilizadores.