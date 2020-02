Lua de neve: Esteja de olho no céu este fim de semana

Já ouviu falar em Lua de neve? Já olhou para o céu? Notou algo de diferente? No final do dia desta sexta-feia até segunda-feira de manhã vai conseguir ver uma lua cheia bem maior que o habitual.

O fenómeno foi batizado de “Lua de neve” e será a primeira super lua deste novo ano de 2020.

Lua de Neve, o que é?

De acordo com a NASA, é uma lua cheia maior, mais branca e mais brilhante. Apesar de o nome sugerir que o fenómeno está relacionado com uma condição atmosférica adversa, a designação apenas coincide com o período dos nevões no nordeste dos Estados Unidos e foi atribuída pelas tribos nativas americanas.

Este fenómeno astronómico, denominado de perigeu lunar, acontece quando a Lua se encontra próxima da Terra. Nesse momento, a Lua vai parecer 14% maior que o normal, e até 30% mais brilhante dependendo das condições atmosféricas apresentadas no local de observação.

No dia 8 de fevereiro, a Lua vai estar a cerca de 362.479 quilómetros da Terra.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, em declarações ao jornal Observador, em Portugal, o melhor período para ver este fenómeno será no final da madrugada de sábado para domingo. A melhor hora será às 7:30 horas de domingo. A próxima “Super Lua” acontecerá no próximo dia 9 de março.

