Linux elementary OS 5.1.2: Esqueça para sempre o Windows 7

Qual a distribuição Linux que devo instalar no meu PC? As respostas podem ser muitas! Além do Ubuntu, Mint e afins, não esquecer a fabulosa distribuição elementary OS.

Recentemente os responsáveis por esta distribuição lançaram a versão 5.1.2. Esta é sem dúvida uma excelente alternativa ao “já falecido” Windows 7. Vamos conhecer as novidades.

Há distribuições Linux… e distribuições Linux! Dentro das mais populares, funcionais e elegantes, encontramos o elementary OS. Esta distribuição é baseada no Ubuntu e direcionada para desktops. Destaque para o fantástico look and feel e para o fantástico desempenho que oferece.

Recentemente foi lançada a versão 5.1.2 que traz algumas afinações e também atualizações.

Principais novidades do Linux elementary OS 5.1.2

hardware enablement (HWE) stack 18.04.3

Melhorias ao nível da segurança

Correção das permissões ao nível do sudo

Linux kernel 5.3

Melhor suporte para teclados e trackpads

Se procura uma distribuição elegante, estável e com bom suporte, experimente esta nova versão do elementaryOS e deem-nos o vosso feedback.

O elementary OS vem com uma seleção cuidadosa de aplicações que atendem a todas as necessidades do dia-a-dia. Destaque ainda para a AppCenter que disponibiliza várias aplicações Código Aberto para o elementary OS.

elementary OS 5.1.2

