Já todos nos habituámos a usar o Spotify como despertador. Este integra-se com a app Relógio do Android e permite que usemos as nossas músicas para acordarmos de forma um pouco mais pacífica.

Infelizmente esta integração tem problemas, que impedem a sua boa utilização. A Google e o Spotify parecem ter já este problema em mãos e terá até conseguido já resolvê-lo para trazer de volta aquela que é (provavelmente) a sua melhor funcionalidade.

Uma falha nos alarmes da app Relógio

A Google procura fazer a integração das suas apps Android com outros serviços. Não é algo que faça com frequência, mas quando o consegue cria excelentes ofertas para os utilizadores. O Waze, Google Maps e até na app Relógio. Estas integram-se com o Spotify e este passa a fazer parte natural.

Foi precisamente esta última app que começou recentemente a apresentar problemas. Depois de uma normal atualização recebida há alguns dias, a integração com a app Relógio da Google começou a funcionar com alguns problemas.

A falha estava na app Spotify

As queixas surgiram e davam conta que o Spotify parecia ignorar as indicações dos utilizadores. Ao fim de alguns minutos depois de desligado o alarme, a música voltava a tocar, como se ignorasse a ordem dada pelo utilizador antes.

Ainda mais estranha era a forma como esta situação se apresentava aos utilizadores. Era naturalmente o Spotify que voltava a tocar a música que tinha sido desligada, mas não era isso que era mostrado. Na interface da app do serviço de música também surgia a indicação de pausa.

A Google tem assim o problema resolvido

Assim, e para resolver este problema, surgiu agora uma nova atualização do Spotify. Esta indica que está dedicada a tratar da falha que a versão anterior criou na integração com a app Relógio da Google, no Android.

Se ainda não conhece esta excelente funcionalidade da app Relógio e do Spotify, então tem mesmo de testar. Não precisa de ter uma conta premium e tem ainda vários serviços, como o YouTube Music ou o Pandora, que pode usar para além deste.