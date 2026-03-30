“Equipa mais do que pronta”: NASA vai lançar astronautas para a Lua esta semana!

A NASA mantém esta quarta-feira, dia 1 de abril, como a data de lançamento da sua missão Artemis II, que levará astronautas a voar em torno da Lua. A agência espacial norte-americana assegura que as equipas não estão a registar quaisquer problemas técnicos.

Apesar dos sucessivos atrasos e problemas técnicos, a janela de lançamento da Artemis II deverá abrir, na quarta-feira, às 18h24 (hora da costa leste dos Estados Unidos), o que corresponde às 23h24 GMT e 00h24 de Lisboa, prolongando-se por duas horas.

Há pequenos detalhes que vamos encontrando ao longo do processo e que estamos a resolver no momento, mas nenhum deles está a pôr em risco o lançamento neste momento.

Disse a NASA, conforme citado pelo Space.com, com os responsáveis a demonstrarem um elevado grau de confiança na possibilidade de a missão arrancar dentro do prazo previsto, utilizando o seu enorme foguetão Space Launch System (SLS).

Tudo pronto para o dia 1 de abril, assegura NASA

No dia 20 de março, a NASA concluiu uma revisão de prontidão para voo antes do transporte do SLS para a plataforma de lançamento e, desde então, não identificou quaisquer problemas ou riscos que necessitem de resolução antes de autorizar o lançamento da Artemis II.

Segundo Lori Glaze, administradora associada interina da Direção de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração da NASA, durante uma atualização sobre o estado da missão no domingo, dia 29 de março, "todas as nossas operações têm decorrido de forma muito tranquila" desde a última revisão.

Os nossos sistemas de voo estão prontos, os sistemas em terra estão prontos, as equipas de lançamento e operações estão prontas, e a nossa equipa de operações de voo em Houston também está pronta. A tripulação chegou ontem e sei que está pronta - está mais do que pronta.

Estado do tempo pode impedir lançamento da Artemis II da NASA

Caso o lançamento seja adiado ou cancelado por qualquer motivo, existem outras oportunidades até 6 de abril.

O principal fator que ainda pode impedir o lançamento desta quarta-feira é o estado do tempo, pois existe uma probabilidade de 20% de violação dos critérios meteorológicos, devido à possível presença de nuvens Cumulus na parte inferior da troposfera.

Estas nuvens, de desenvolvimento vertical, possuem bases planas e topos arredondados, semelhantes a algodão.

Ainda assim, as expectativas são elevadas, com a Artemis II a ser a primeira missão tripulada do programa Artemis da NASA, cujo objetivo é levar astronautas à superfície da Lua e, eventualmente, construir uma base lunar.

Rumo à Artemis 4, que levará astronautas à Lua após mais de 50 anos

A primeira fase do programa Artemis, a Artemis 1, foi lançada em novembro de 2022 e conseguiu colocar com sucesso a nave de nome Orion, não tripulada, em órbita lunar durante cerca de um mês.

Agora, a Artemis II levará os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, bem como o astronauta da Agência Espacial Canadiana Jeremy Hansen, numa missão de 10 dias em torno da Lua, a bordo da Orion.

Esta missão não será ainda uma alunagem, mas antes um teste crucial antes de missões mais ambiciosas. O objetivo é que os astronautas contornem o lado oculto da Lua numa trajetória em forma de oito, que colocará a nave numa rota direta de regresso à Terra.

Assim, a missão foi concebida como o segundo voo de teste da Orion, que já viajou para além da órbita terrestre, mas nunca com tripulação a bordo.

Se correr como previsto, a Artemis II abrirá caminho para a missão seguinte do programa, a Artemis 3, que está planeada para lançar a Orion em órbita terrestre, onde a nave irá testar operações de aproximação e acoplamento com os módulos de aterragem lunar selecionados.

O sucesso desta demonstração permitirá avançar para a Artemis 4, que a NASA planeia que seja a primeira alunagem tripulada na Lua desde o final do programa Apollo, há mais de 50 anos.

A complexidade de uma missão espacial tripulada

Ainda que a NASA esteja muito confiante em relação ao lançamento, marcado para esta quarta-feira, a Artemis II tem sofrido sucessivos atrasos, principalmente por questões técnicas e de segurança.

Uma vez que a Artemis II leva tripulação, há problemas que se tornam mais críticos, nomeadamente:

Problemas com o escudo térmico da Orion

Após a missão Artemis 1, verificou-se desgaste inesperado no escudo térmico da cápsula Orion durante a reentrada na atmosfera, exigindo investigações detalhadas, bem como ajustes no design e na forma como o material se comporta.

Desenvolvimento mais lento do que o previsto

O programa Artemis tem enfrentado não apenas atrasos industriais, mas desafios na integração de sistemas complexos e necessidade de testes adicionais.

De facto, o SLS e a Orion são tecnologias novas e extremamente complexas, o que aumenta o risco de imprevistos e a necessidade de uma verificação mais atenta.

Requisitos de segurança mais exigentes

Passar de missão não tripulada para tripulada exige padrões de segurança drasticamente mais exigentes e que cada sistema seja validado com muito mais rigor.

Estes padrões mais elevados resultam em revisões adicionais e decisões conservadoras, que frequentemente resultam em adiamentos.

Questões logísticas

Lançar uma nave com astronautas para a Lua exige a preparação da plataforma de lançamento, coordenação entre equipas e integração final da cápsula com o foguetão. Não sendo desde logo fácil coordenar tudo isto, pequenos problemas podem atrasar todo o cronograma.

Estado do tempo

Como vimos em cima, tal como em qualquer lançamento espacial, o tempo pode causar adiamentos de última hora, especialmente devido a nuvens densas, ventos fortes e risco de descargas elétricas.

No caso da Artemis II, é exatamente no estado do tempo que reside a incerteza, com a probabilidade de 20% de violação dos critérios meteorológicos.