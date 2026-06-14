Dorme com o ar condicionado ligado? Pode estar a arruinar o seu sono

Muitas pessoas recorrem ao ar condicionado para enfrentar as noites quentes de verão, mas este hábito aparentemente inofensivo pode estar a prejudicar gravemente a qualidade do sono devido a um erro fisiológico comum.

O comportamento do corpo durante o repouso

A ciência do sono demonstra que, para iniciar e manter um sono profundo, a temperatura interna do corpo precisa de sofrer uma ligeira redução. Esta descida térmica funciona como um sinal biológico que prepara o organismo para o repouso.

O ar condicionado pode ser um aliado ou um obstáculo neste processo, dependendo da forma como é utilizado. Quando regulado de forma moderada, o equipamento facilita esta transição.

Contudo, o excesso de frio desregula o sistema. Sociedades médicas recomendam que a temperatura do quarto seja mantida entre os 22 e os 24 graus Celsius, acompanhando o declínio fisiológico natural sem sobrecarregar o organismo.

Os riscos de manter o quarto demasiado frio

O erro mais frequente consiste em programar o ar condicionado para temperaturas extremamente baixas, como 18 ou 19 graus, durante toda a noite.

Embora traga um alívio térmico imediato, esta prática seca as mucosas respiratórias, irrita a garganta e provoca congestão nasal, além de originar microdespertares que fragmentam o ciclo de sono.

Adicionalmente, este sistema reduz significativamente a humidade do ar. Se o ambiente ficar demasiado seco, as defesas naturais do nariz e da garganta perdem eficácia contra agentes patogénicos, deixando o corpo mais vulnerável a infeções e constipações.

Recomendações para uma utilização inteligente do ar condicionado

Os especialistas de saúde não proíbem o uso da climatização, mas apelam ao bom senso. Recomenda-se manter a temperatura regulada entre os 22 e os 24 °C, evitar que o fluxo de ar incida diretamente sobre o corpo e assegurar que a humidade do quarto permaneça entre os 35% e os 60%.

Outra estratégia eficaz passa por programar o modo noturno ou o temporizador do aparelho. Desta forma, o sistema aumenta ligeiramente a temperatura de madrugada, permitindo que o corpo recupere o seu ritmo térmico natural.

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