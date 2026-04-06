Olhos postos na Lua: momento mais esperado da missão Artemis II vai ser transmitido em direto!

O momento mais aguardado da missão Artemis II acontece hoje, com o histórico sobrevoo da Lua a ser transmitido em direto para todo o mundo. Pela primeira vez em mais de meio século, astronautas voltam a viajar até ao nosso satélite natural, num evento que poderá ser acompanhado em várias plataformas digitais, aproximando o espaço do público como nunca antes. Saiba onde ver e a que horas pode colar-se ao ecrã!

Conforme temos acompanhado, a missão Artemis é o programa da NASA que assinala o regresso dos voos tripulados à Lua, mais de 50 anos depois da era Apollo, com o objetivo de abrir caminho para uma presença humana sustentada e futuras missões a Marte.

Depois do sucesso da Artemis I, em 2022, que testou sem tripulação a nave Orion numa viagem em torno da Lua, a Artemis II levou, finalmente, quatro astronautas a bordo numa missão histórica.

Desde o lançamento, no dia 1 de abril, a tripulação tem vindo a executar várias operações em órbita terrestre e no espaço profundo, incluindo testes aos sistemas da nave, avaliações dos fatos espaciais e manobras de correção de trajetória.

Os membros da tripulação estão a testar os seus fatos Orion Crew Survival System, avaliando verificações de fugas, simulando a entrada nos assentos e avaliando a mobilidade, bem como a capacidade de comer e beber.

O fato protege os astronautas durante fases dinâmicas do voo e fornece suporte de vida em caso de despressurização da cabine e em operações de sobrevivência após a aterragem no oceano.

Nos últimos dias, os astronautas têm, também, preparado os objetivos científicos da missão, revendo locais específicos da superfície lunar para observação e fotografia, ao mesmo tempo que afinam os procedimentos para a aproximação à Lua.

Todo este percurso culmina, hoje, com o momento mais aguardado: o sobrevoo da Lua, que marca o regresso de humanos às proximidades do nosso satélite natural.

A tripulação já entrou na esfera de influência gravitacional da Lua, aproximadamente às 05h41 (de Portugal continental) de hoje, dia 6 de abril.

Veja o sobrevoo da Lua em direto!

A transmissão em direto do sobrevoo da Lua da Artemis II poderá ser acompanhada na NASA+ e Netflix, a partir das 18h (de Portugal continental), bem como na emissão contínua 24 horas por dia no canal de YouTube da NASA.

Segundo a NASA, durante o sobrevoo, a missão irá bater o recorde da maior distância da Terra alguma vez alcançada por humanos, ultrapassando os cerca de 400.000 km conseguidos pela Apollo 13, em abril de 1970, durante o seu regresso de emergência.

Espera-se que o recorde seja batido às 18h56 e que a distância máxima, cerca de 406.800 km da Terra, seja atingida à 00h07.

Conforme informámos, quando a Orion passar por trás da Lua, ocorrerá uma interrupção planeada das comunicações com duração aproximada de 40 minutos, uma vez que a superfície lunar bloqueia os sinais de rádio necessários para a ligação com a rede Deep Space Network. Situações semelhantes ocorreram nas missões Artemis I e Apollo.

Assim que a Orion reaparecer, o sinal será rapidamente restabelecido e o contacto com o controlo da missão retomado.

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