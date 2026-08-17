Depois do Sol, é a vez da Lua: eclipse parcial profundo marcado para 28 de agosto

Pouco tempo depois de o eclipse solar total ter maravilhado a Península Ibérica, há um novo espetáculo celeste marcado. No dia 28 de agosto, a Lua vai entrar na sombra da Terra e, desta vez, não vai ser preciso qualquer proteção especial para assistir ao fenómeno.

Depois do eclipse solar total de 12 de agosto, que levou milhares de pessoas a olhar para o céu com óculos certificados, Espanha vai voltar a ser palco de um fenómeno astronómico, mas com regras bem diferentes.

Na madrugada de sexta-feira, dia 28 de agosto, vai ocorrer um eclipse lunar parcial, visível a partir de todo o território espanhol, sem necessidade de qualquer equipamento de proteção ocular.

A informação foi avançada pelo Observatório Astronómico Nacional, com base em dados do Instituto Geográfico Nacional (IGN), e promete ser um espetáculo interessante para quem estiver disposto a madrugar.

A que horas acontece cada fase

O fenómeno tem início às 3h23, quando a Lua começa a entrar na penumbra da Terra, a zona de sombra mais ténue projetada pelo nosso planeta.

No entanto, é a partir das 4h33 que as coisas se tornam mais visíveis, com o arranque da fase parcial propriamente dita.

O momento de maior intensidade chega às 6h12, com o eclipse a atingir uma magnitude de aproximadamente 0,93, o que significa que uma parte muito significativa da superfície lunar ficará coberta pela sombra da Terra, embora não na totalidade.

A fase parcial termina às 7h51 e o eclipse encerra por completo às 9h01, quando a Lua abandona definitivamente a penumbra terrestre.

Importa referir que a visibilidade não será igual em todo o país:

No centro e leste da Península , além das Baleares e Melilha, a Lua vai pôr-se antes de a fase parcial terminar.

, além das Baleares e Melilha, a Lua vai pôr-se antes de a fase parcial terminar. Quem estiver no oeste peninsular, nas Canárias ou em Ceuta, terá condições privilegiadas para acompanhar o fenómeno do início ao fim.

Dada a proximidade com o oeste peninsular espanhol, uma escapadela até lá pode ser uma boa atividade para os portugueses mais curiosos.

O que é um eclipse lunar?

Um eclipse lunar acontece sempre que a Terra se coloca exatamente entre o Sol e a Lua, projetando a sua sombra sobre o satélite natural. Isto só é possível durante a Lua Cheia, quando os três astros ficam alinhados.

Essa sombra divide-se em duas zonas distintas: a penumbra, mais ténue, onde apenas parte da luz solar é bloqueada, e a umbra, a zona central e mais escura, onde a luz é bloqueada por completo.

Consoante a forma como a Lua atravessa estas zonas, existem três tipos de eclipse lunar:

Penumbral , no qual a Lua passa apenas pela penumbra, resultando num efeito subtil, quase impercetível a olho nu;

, no qual a Lua passa apenas pela penumbra, resultando num efeito subtil, quase impercetível a olho nu; Parcial , no qual a Lua entra parcialmente na umbra, ficando apenas uma parte do disco lunar coberta pela sombra mais intensa, como vai acontecer a 28 de agosto;

, no qual a Lua entra parcialmente na umbra, ficando apenas uma parte do disco lunar coberta pela sombra mais intensa, como vai acontecer a 28 de agosto; Total, no qual a Lua mergulha completamente na umbra, ganhando aquele tom avermelhado característico da chamada "Lua de Sangue".

A grande diferença entre um eclipse parcial e um total está no facto de, no parcial, haver sempre uma fração da Lua a receber luz solar direta, pelo que nunca se chega a ver o famoso tom avermelhado por completo.